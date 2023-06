Místo útlumu těžby rekordní zisky. OKD vytěžila z války na Ukrajině a energetické krize

Těžební společnost OKD uzavřela loňské hospodaření s čistým ziskem 5,1 miliardy korun, což bylo nejvíc od roku 2011. Proti roku 2021, kdy činil 216,8 milionu korun, stoupl zisk firmy více než dvacetinásobně. Firma loni také dosáhla historicky nejvyšších prodejních cen.

Objem výroby činil loni 2,1 milionu tun černého uhlí, meziročně byl o 15 procent nižší. Tržby ale firmě vzrostly více než o polovinu na 14,1 miliardy korun, sdělila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

„Provozní zisk (EBITDA) před operacemi souvisejícími s tvorbou rezerv byl 6,4 miliardy korun, 1,8 miliardy korun ze zisku bude vyplaceno státu formou dividendy,” uvedla mluvčí. V roce 2021 činil ukazatel EBITDA dvě miliardy korun. Ještě v roce 2020 skončil podnik ve ztrátě téměř 2,5 miliardy.

„V loňském roce jsme dosáhli historicky nejvyšších prodejních cen. Jednou z příčin bylo oživení průmyslové výroby po období poznamenaném koronavirem. Nejvíce ale trh černého uhlí ovlivnila válka na Ukrajině a následná energetická krize v Evropě, která byla do značné míry vyvolána embargem na ruské uhlí v kombinaci s omezením exportu uhlí z Polska a narušením dlouhodobých přepravních tras. To vše vedlo k extrémnímu růstu cen energetického i koksovatelného uhlí,” uvedl generální ředitel a předseda představenstva OKD Roman Sikora.

Těžba do roku 2025

Část provozního zisku použila OKD k tvorbě rezerv. Po ukončení těžby z nich chce financovat dohodnutý sociální program i technickou likvidaci Dolu ČSM. „Až skončíme s těžbou, chceme vše vypořádat a uklidit za sebou z prostředků, které jsme vydělali,” uvedl Sikora.

Letos chce OKD vytěžit 1,1 milionu tun uhlí, do konce roku 2025 to má být celkem 3,6 milionu tun. „Loňské hospodářské výsledky svědčí o tom, že pokračování těžby, o němž jsme rozhodli na konci loňského roku, je správným krokem. OKD sehrála důležitou roli při řešení energetické krize a zabezpečování plynulých dodávek elektrické energie a tepla. Pokračování těžby tak bylo a je přínosem nejen pro akcionáře, ale i pro odběratele," uvedl Sikora.

1,2 milionu tun uhlí ročně

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží se jen v Dole ČSM, kde má těžba pokračovat do konce roku 2025. Ročně firma vytěží zhruba 1,2 milionu tun uhlí. V OKD pracuje včetně dodavatelských zaměstnanců přibližně 3300 lidí, kmenových pracovníků je 2500. Vlastníkem OKD je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

