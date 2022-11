Polsko brání uhlí. Těžbu nezačne utlumovat, dokud nebude mít jádro

Polsko nezavře žádný uhelný důl, dokud v zemi nebudou spuštěny první jaderné reaktory. Řekl to vicepremiér a ministr státního majetku Jacek Sasin. Polsko plánuje uvést svůj první jaderný reaktor do provozu v roce 2033.

„Musíme odložit proces zavírání dolů,“ řekl Sasin týdeníku Sieci. „Nemůže se nám zvýšit závislost na dovozu uhlí, které je mnohem dražší než to naše,“ dodal.

Sasin ale zdůraznil, že vláda neodstupuje od smlouvy, kterou podepsala s odbory loni v dubnu. Podle ní má postupně uzavřít uhelné doly do konce roku 2049. Tento konečný termín hodlá dodržet.

Podle jaderného energetického programu plánuje Polsko vybudovat jaderné elektrárny o celkovém výkonu šest až devět gigawattů. Po uvedení prvního bloku do provozu v roce 2033 mají být každé dva roky uváděny do provozu další bloky.

Sasin připustil, že vláda stojí před velmi vážným rozhodnutím o rozsahu investic do těžby. „Předpokládali jsme, že zastavení těžby potrvá do roku 2049. Sestavili jsme harmonogram zavírání dolů, zajistili jsme v tomto procesu sociální smír. Teď musíme ten harmonogram přehodnotit,“ řekl. Žádný důl podle něj nelze zavřít, dokud nebudou v provozu první jaderné bloky.

Sasin upozornil, že těžba uhlí v Polsku bude o něco vyšší, než v předchozích letech. Nevyloučil ani otevření nových šachet, uvedla agentura PAP.

