„Ruskou“ ropou proudící do Česka může být i ropa ázerbájdžánská. Proč roste její dovoz?

Česko od začátku ruské invaze na Ukrajinu do letošního dubna dovezlo ruskou ropu celkem za 107 miliard korun. Problém je, že „ruskou“ může být i ropa ázerbájdžánská. Ázerbájdžán podle včera zveřejněných dat letos v prvním pololetí dovážel meziročně o zhruba třetinu více ruské ropy. Přitom už loni svůj dovoz ropy z Ruska zčtyřnásobil. Proč země, jež sama ropou oplývá, náhle dramaticky navyšuje její dovoz?

Své vlastní potřeby ropy a paliv z ní Ázerbájdžán pokrývá v rostoucí míře ruským dovozem, aby mohl svoji vlastní ropu v rostoucí míře vyvážet. A to i do Česka. Není totiž sankcionovaná, ani jinak politicky či morálně zatížená.

Česko od ledna do dubna 2022 dovezlo ropu z Ázerbájdžánu v hodnotě 6,1 miliardy korun, letos za první čtyři měsíce to už bylo za bezprecedentních 13,1 miliardy korun, vyplývá z dat ČSÚ. To značí nárůst o více než 100 procent za pouhé dva roky. Tedy i peníze, které Ázerbájdžán obdrží za ropu z Česka, mu umožňují poslat je dále do Ruska a platit tak za jeho ropu.

Česko se snaží navyšovat dovoz ropy z Ázerbájdžánu v rámci úsilí o diverzifikaci, které zintenzivnilo po ruském vpádu na Ukrajinu koncem února 2022. Od té doby do konce letošního dubna dovezlo ruskou ropu dohromady za zhruba 107 miliard korun, vyplývá dále z dat ČSÚ. Z Ázerbájdžánu ve stejné době dovezlo ropu za přibližně 72 miliard korun.

Ve stejné dlouhém období zhruba 26 měsíců, které invazi předcházelo, tedy v období od začátku roku 2020 do invaze, dovezlo Česko z Ruska ropu za přibližně 67 miliard korun a z Ázerbájdžánu za nějakých 30 miliard. Je tedy zřejmé, že v důsledku invaze se relativně navýšil podíl ázerbájdžánské ropy dovážené do ČR ve vztahu k dovozu objemy ropy z Ruska. Jistá diverzifikace tedy probíhá.

Je třeba však mít na paměti, že dovážená ázerbájdžánská ropa může být v rostoucí míře z hlediska příslušných finančních toků fakticky též „ropou ruskou“, neboť daný navýšený ázerbájdžánský vývoz do ČR je více či méně pokryt navýšeným vývozem ropy z Ruska právě do Ázerbájdžánu.

Skutečně politicky či morálně nezatíženou ropou je tedy například ta z USA. Její dovoz ovšem po invazi poklesl. Hodnota ropy dovážené do Česka z USA činila od ledna 2020 do února 2022 přes 16 miliard korun, v 26 měsících po invazi, od března 2022 do letošního dubna, to bylo ale jen necelých 11 miliard korun.

V letech před invazí byly Spojené státy s přehledem největším dovozcem ropy do Česka ze zemí mimo státy bývalého Sovětského svazu. Po invazi už ale toto své postavení Spojené státy ztrácejí.