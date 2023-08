Odpověď na všechno. Meta brzy spustí chatovacích systémy s vlastními osobnostmi

Americká internetová společnost Meta Platforms má v plánu v brzké době spustit řadu chatovacích systémů založených na umělé inteligenci (AI), které se budou projevovat jako různé osobnosti. Pomocí systémů schopných vést diskuse jako lidé chce Meta posílit zájem o využívání svých platforem v oblasti sociálních médií. Informoval o tom list Financial Times (FT).

Jeden ze zdrojů FT uvedl, že Meta pracuje například na systému, který komunikuje jako někdejší americký prezident Abraham Lincoln, či na systému, který poskytuje rady pro cestování ve stylu surfaře. Nové chatovací systémy by firma podle zdroje mohla zpřístupnit už příští měsíc. Jejich účelem má být poskytnout novou funkci pro vyhledávání a nabízet různá doporučení. Mají fungovat rovněž jako zábavní produkt, se kterým si lidé mohou hrát.

Meta je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp. Meta se nyní snaží přilákat nové a udržet stávající uživatele tváří v tvář ostré konkurenci ze strany nových sociálních médií, jako je například TikTok. Zároveň chce těžit ze současné vlny zájmu o umělou inteligenci.

Obavy z manipulace

Umělá inteligence se v poslední době dostala do centra pozornosti zejména díky chatovacímu systému ChatGPT, který vyvinula společnost OpenAI podporovaná Microsoftem. Firma koncem loňského listopadu ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti a systém si rychle získal popularitu.

Chatovací systémy založené na umělé inteligenci mohou mimo jiné shromažďovat velké množství dat, což by mohlo firmě Meta pomoci lépe zaměřovat obsah a reklamu na uživatele, upozorňuje Financial Times. Většina příjmů společnosti Meta pochází právě z reklamy.

„Jakmile uživatelé komunikují s chatbotem, odhaluje to o nich firmě mnohem více informací,” uvedla Ravit Dotanová, která se na Pittburské univerzitě zabývá etickými otázkami kolem umělé inteligence. Současný vývoj kolem umělé inteligence podle ní vyvolává znepokojení ohledně ochrany soukromí a také obavy, že se uživatelé stanou terčem manipulace.

Konverzace s Muskem

Některé technologické podniky už chatovací systémy disponující určitou osobností nabídly. Firma Character.ai například využívá své rozsáhlé jazykové modely k vytváření konverzace ve stylu konkrétních osob, jako je třeba šéf Tesly Elon Musk či postavička z počítačových her Mario.

Společnost Meta se k informacím listu Financial Times odmítla vyjádřit. Její šéf Mark Zuckerberg minulý týden uvedl, že firma představí nové podrobnosti o svých produktových plánech v oblasti umělé inteligence příští měsíc.

Zuckerberg rovněž uvedl, že si představuje systémy založené na umělé inteligenci, které „budou fungovat jako asistenti, trenéři, nebo které vám pomohou v interakci s podniky a tvůrci” .„Nepředpokládáme, že bude pouze jediná umělá inteligence komunikující s lidmi,” dodal. Meta podle něj pracuje také například na systémech, které budou pomáhat firmám se zákaznickými službami.

