Umělá inteligence by mohla zabíjet, varuje bývalý šéf Googlu

Umělá inteligence by mohla představovat „existenční rizika“ a vlády potřebují vědět, jak zajistit, aby technologie nebyla „zneužívána špatnými lidmi”. Prohlásil to bývalý generální ředitel Google Eric Schmidt, uvedl server CNBC.

Schmidt ve svém projevu na konferenci CEO Council Summit pořádané v Londýně deníkem The Wall Street Journal řekl, že se obává, že umělá inteligence je „existenční riziko“. „A existenční riziko je definováno jako mnoho, mnoho, mnoho, mnoho lidí zraněných, nebo zabitých,” řekl Schmidt.

Hrozby, o kterých ještě nyní nevíme

„Existují scénáře, o kterých ještě dnes nevíme, ale přiměřeně brzy přijde doba, kdy tyto systémy budou schopny najít zero-day exploits (v informatice označení útoku nebo hrozby, která se v počítači snaží využít zranitelnosti používaného software, která není ještě obecně známá, pozn. red.) v kybernetickém světě nebo objevit nové druhy biologie. Dnes je to fikce, ale její zdůvodnění je pravděpodobně pravdivé. A když se to stane, chceme být připraveni vědět, jak zajistit, aby tyto věci nebyly zneužity špatnymi lidmi," prohlásil.

Schmidt, který byl generálním ředitelem společnosti Google v letech 2001 až 2011, nemá jasný názor na to, jak by měla být AI regulována, ale řekl, že je to „širší otázka pro společnost“. Řekl však, že je nepravděpodobné, že by v USA vznikla nová regulační agentura, která by se věnovala AI.

Fenomén byl odstartován ChatGPT

Budoucnost umělé inteligence (AI) se dostala do centra diskusí mezi technology a politiky, kteří se potýkají s tím, jak tato technologie bude v budoucnu vypadat a jak by měla být regulována, uvedla CNBC. Chatbot ChatGPT společnosti OpenAI, který se stal loni na podzim fenoménem, pravděpodobně vyvolal ve světě větší povědomí o umělé inteligenci, protože velké firmy po celém světě se chystají uvést na trh konkurenční produkty a mluví o schopnostech AI, podotkl server.

Schmidt není první významnou technologickou osobností, která varovala před riziky AI. Sam Altman, generální ředitel společnosti Open AI, která vyvinula ChatGPT, v březnu přiznal, že se „trochu bojí“ umělé inteligence. Řekl, že se obává autoritářských vlád vyvíjejících technologii. Také generální ředitel a vizionář Elon Musk nedávno prohlásil, že si myslí, že AI představuje jedno z „největších rizik“ pro civilizaci.

