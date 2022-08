Lžete, obvinil vedení Twitteru bývalý šéf bezpečnosti firmy

Americká společnost Twitter lhala federálnímu regulátorovi a vlastní správní radě o "krajních a nehorázných nedostatcích" v ochraně proti hackerům i o své chabé snaze bojovat proti spamům. Ve své stížnosti na společnost to uvádí bývalý šéf bezpečnostního oddělení Twitteru Peiter Zatko. Informuje o tom list The Washington Post (WP), který získal kopii Zatkovy stížnosti.

Zatko, známý také pod jménem Mudge, popisuje Twitter jako chaotickou a neřízenou společnost, ničenou vnitřními spory a neschopnou náležitě chránit 238 milionů každodenních uživatelů, mezi nimiž jsou vládní agentury, hlavy států a další vlivné osobnosti.

Zatko Twitter viní zejména z porušení podmínek 11leté smlouvy uzavřené s Federální obchodní komisí (FTC), které firma tvrdila, že má solidní bezpečnostní plán. Zatko uvádí, že sám upozornil kolegy, že polovina serverů funguje na zastaralém a zranitelném softwaru a že vedení firmy tají fakta o bezpočtu případů porušení pravidel ochrany dat o uživatelích. Místo toho vedení správní radě předkládalo optimistické přehledy nepodstatných změn.

Rezignace na boj se spamy

Zatkovu stížnost v červenci dostala FTC, ministerstvo spravedlnosti a Komise pro cenné papíry (SEC). Podle ní mají tisíce zaměstnanců Twitteru všeobecný a špatně sledovatelný přístup ke klíčovému softwaru společnosti, což mnoho let vedlo k hackerským útokům, při nichž byly napadeny účty lidí jako Elon Musk nebo američtí prezidenti Barack Obama a Donald Trump.

Zatko uvádí, že společnost dávala přednost rozšiřování počtu uživatelů před bojem proti spamům. Šéfové inkasovali za růst počtu uživatelů mohutné odměny kolem deseti milionů dolarů (248 milionů korun), zatímco za likvidaci spamů nic.

Výkonný ředitel Parag Agrawal podle stížnosti lhal, když v květnu tweetoval, že společnost zavedla pobídky k označení a odstranění co největšího množství spamů.

Zatka přijal do firmy její bývalý šéf Jack Dorsey na konci roku 2020, po velkém hackerském útoku na systém společnosti. Agrawal ho v lednu propustil.

V rozhovoru s WP Zatko řekl, že nebylo lehké s obviněním vystoupit. Podle pravidel SEC týkajících se těch, kdo upozorní na nedostatky, se na Zatka vztahuje ochrana proti odvetě. Stížnost, která má 84 stran, dostaly výbory Kongresu. Zatka zastupuje nezisková organizace Whistleblower Aid.

Čekání na soud s Muskem

Se společností Twitter čeká soud šéfa automobilky Tesla Elona Muska, který v dubnu nabídnul 44 miliard dolarů za převzetí Twitteru. V červenci ale od dohody odstoupil a obvinil Twitter, že nereagoval na žádosti o informace týkající se falešných nebo spamových účtů na platformách, což je zásadní pro obchodní výsledky.

Soudní stání je naplánováno na říjen v Delaware a Musk k němu chce podle informací BBC nechat předvolat Dorseye. Twitter doufá, že soud Muska přinutí společnost převzít. Muskovi právníci podle BBC věří, že Dorsey podpoří Muskův argument o falešných účtech.