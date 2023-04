Kdo kandiduje na šéfa České televize? Dvořák, exředitel Primy či bývalý komisař výstav Expo

Do výběrového řízení na generálního ředitele České televize přišlo Radě ČT celkem osm platných přihlášek. Dalších pět kandidátů nesplnilo všechna předem stanovená kritéria a byli z výběru vyřazeni. Stávající šestiletý mandát vyprší generálnímu řediteli Petru Dvořákovi na konci letošního září. Během jednání rady to řekl její předseda Karel Novák. Do tendru před šesti lety se hlásilo 12 uchazečů.

Reklama

Dvořák na funkci znovu kandiduje. Do řízení se přihlásili také ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, bývalý zahraniční zpravodaj ČT, mluvčí českého předsednictví EU v roce 2009 a v posledních letech generální komisař české účasti na výstavách Expo Jiří František Potužník, bývalý šéf komerční televize Prima Martin Konrád, kreativní producent v ČT Jan Štern a dále Pavel Hřídel, Ondřej Vrbík a Ondřej Cón.

Rada rozhodne v červnu

Zúžený seznam pěti finalistů tendru chce rada sestavit na svém zasedání 17. května. Kandidáti, kteří postoupí do závěrečného kola výběrového řízení, budou pozváni na veřejné zasedání rady 7. června k osobní prezentaci svého projektu a k zodpovězení dotazů členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení.

Šéf programu ČT Fridrich: Docent je hit, už chystáme druhou řadu. Maďaři natočili vlastní Most Leaders Fenomén Případů 1. oddělení vynesl Českou televizi v roce 2022 k dalšímu titulu nejsledovanější tuzemské televizní skupiny. Podle ředitele programu ČT Milana Fridricha za tím stojí zejména správně nastavený systém kontroly, díky němuž dokáže veřejnoprávní stanice konkurovat komerčním televizím i nové konkurenci ze strany streamingových služeb. Ty podle Fridricha pak nejsou jen konkurencí, ale také partnery. Detaily ale zatím zveřejnit nesmí. Stanislav Šulc Přečíst článek

Výběrové řízení na šéfa veřejnoprávní televize vyhlásila Rada ČT v polovině února. Podle podmínek výběru má uchazeč mimo jiné mít vysokoškolské vzdělání, manažerské a osobnostní předpoklady, znát aktivně jeden světový jazyk a mít negativní lustrační osvědčení.

Součástí přihlášky musela být i koncepce rozvoje a fungování České televize po dobu funkčního období uchazeče v rozsahu pěti až deseti stran.

Stanislav Šulc: ČT dělá velkou chybu. Případy 1. oddělení nemají končit Názory Již za pár hodin se na obrazovkách veřejnoprávní televize objeví 13. epizoda třetí série kriminálky Případy prvního oddělení. Podle vyjádření všech zúčastněných to bude naposledy, co se s populární pražskou mordpartou setkáme. Z hlediska televizní branže to je úplný nesmysl, protože seriál patří k nejsledovanějším dílům posledních let. Naučíme se v Česku konečně správně nakládat s televizní tvorbou? Stanislav Šulc Přečíst článek