Nový šéf ČTK Kábele: Budeme víc oslovovat firmy a instituce. A lépe využívat nemovitosti

Česká tisková kancelář je popelkou mezi veřejnoprávními českými médii. Ví to i Jaroslav Kábele, který v červnu usedne do křesla ředitele. Pozornost politiků je upřena na Českou televizi nebo na Český rozhlas. To Kábeleho trochu mrzí. Agentura, která zásobuje celý český mediální svět novými zprávami, nemá ani koncesionářské poplatky, ani žádné dotace. Musí se živit vlastní ekonomickou aktivitou. Uživit tiskovou kancelář si bere nastupující šéf jako svůj hlavní úkol.

Reklama

Jaké budou hlavní směry činnosti České tiskové kanceláře pod vašim vedením v příštích šesti letech?

Dvanáct let „panování“ Jirky Majstra, jestli to tak mohu říct, bylo velmi úspěšných. On převzal agenturu v době, kdy měla dluhy. Dovedl ji do pohodlných vod, kdy se sice nyní plánuje vyrovnaný rozpočet, ale v posledních deseti letech vždy skončila agentura s mírným ziskem, který se investuje dovnitř agentury. To bych rozhodně chtěl zachovat. Co chci určitě zachovat, a nejede přes to vlak, je nezávislost Četky. A když mluvím o nezávislosti politické, musí být i nezávislost finanční. Pro agenturu ČTK je osvobozující, že nedostává ze státního rozpočtu ani korunu. Takže není závislá ani na státu, ani na žádné politické straně.

O jakých se bavíme číslech? Jaký je roční rozpočet agentury ČTK?

Blížíme se ke třem stům milionům korun. V uplynulých letech byl zisk dva až pět milionů korun. Na letošek jsme sice naplánovali ztrátu, protože nám z roku na rok vyrostly náklady na energie o devět milionů korun. A pokud chcete lidem trochu přidat na mzdách a zvládnout další zvyšující se náklady, prostoru už moc není. Zkoušeli jsme to zuby nehty, ale plán na letošní rok je mínus 4,8 milionu korun. Naštěstí máme slušný finanční polštář z dobrého hospodaření v minulosti. To je jedna strana. Druhou je, že za první kvartál se ukazuje, že šetříme a budeme směřovat k nule.

Marco Iannaccone z UniCredit Bank: Kvóty nejsou fér. Lidé mají dostávat příležitost podle svých schopností Money Na pražské konferenci o diverzitě pořádané byznysovým portálem newstream.cz zazněly příběhy o nerovných příležitostech ve firmách i o nedostatečné odvaze žen usilovat o stejné platy, jako mají muži. Část velkých firem se nicméně už snaží tuto situaci měnit a vytváří prostředí, kde záleží na výkonu a schopnostech, nikoliv na tom, jak kdo vypadá nebo jakého je genderu, rasy, vyznání nebo kultury. Jednou z takovýchto společností je i UniCredit Bank. „Diverzita je obohacující pro všechny. Stejně tak i koncept udržitelnosti. To jsou pro nás klíčové věci,“ říká v rozhovoru generální manažer české a slovenské UniCredit Bank Marco Iannaccone. Věra Tůmová Přečíst článek

Musíme se nějak živit

Přidáváte lidem na platech?

Ano, ale ne plošně a nedorovnáváme inflaci. Apelujeme na rozum Četkařů a na jejich cítění. Odbory tu nemáme. Chceme lidem přidávat, ale kdybychom přidali tolik, kolik je inflace, tak na to nemáme. Všichni si trochu musíme utáhnout opasky.

Vraťme se k vaší strategii rozvoje České tiskové kanceláře, hlavní a nejdůležitější zpravodajské platformě v České republice. Co budou hlavní směry?

Budeme nezávislí. A mým úkolem bude sehnat na to peníze. Mám dva směry, kterými se chci rozeběhnout. Jednak v nemediální sféře musíme více oslovovat firmy nebo instituce, nabízet jim zpravodajský servis, monitoring nebo servis důležitý pro jejich rozhodování. Nebo nabízet tiskové zprávy, jejich napsání, distribuci, videostreamy. Pořádání eventů, tiskneme komerční magazíny. Třeba i v angličtině nebo čínštině pro české vystavovatele na veletrhu China International Import Expo.

A druhou věcí je apelovat na stát. Politici verbálně bojují proti dezinformacím. Přitom řešení mají na dosah ruky. Každou zprávu Četky označit razítkem „Ověřeno“. Ale když politikům nebo jejich asistentům přijde faktura ČTK, třeba zvýšená o inflační doložku, tak to nechtějí platit. Když úřady snižují náklady, agentura ČTK bývá jednou z prvních položek, po kterých se sahá. To mi přijde nespravedlivé. Naším posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. A stát to nic nestojí. Nemáme dotace ani koncesionářské poplatky. Takže považujeme za racionální, kdyby stát Četce platil za prokazatelně kvalitní služby, které dělá již sto pět let.

Vychází nové číslo magazínu Realitní Club. Zachycuje dramatickou změnu na nemovitostním trhu Reality Stagnující i padající ceny nových i starých bytů, růst nájmů a výnosů. Hlavně toto se nyní píše o nemovitostním trhu v České republice. Skutečnost je ale mnohem komplikovanější, pestřejší. Nyní vychází druhé číslo úspěšného magazínu Realitní Club, který představuje dění v tuzemských nemovitostech nejkomplexněji na celém trhu. nst Přečíst článek

Dotace nechceme

Budou vaším tématem zákonné poplatky za vaše služby?

To nedává smysl. Občan jako koncový uživatel se setkává se zpravodajstvím ČTK prostřednictvím médií, která si naše služby platí. Spíš je to o edukaci, což je pro mě nikdy nekončící příběh. Dnes a denně se setkávám se spoustou lidí, kteří si myslí, že ČTK je placená ze státního rozpočtu. Ale my si musíme na všechno vydělat sami, všechny naše lidi zaplatit nějakou obchodní činností. My nechceme dotace, žádný bianko šek. Jenom chceme, aby co nejvíce institucí, veřejných organizací i soukromých firem zaplatilo naše služby.

Česká tisková kancelář má i radu, která dohlíží na její činnost. Ta je politicky nominována. A v poslední době jsme byli svědky všelijakých sporů uvnitř této rady. Jak si je máme vysvětlovat, jste politicky kontrolováni?

Nikdo nevymyslel lepší model. Jsme veřejnoprávní institucí, musíme to brát, jak to je. Spory v radě byly, někdy to bylo až k pláči. Doufám, že toto období je za námi, a že rada v novém složení bude pracovat věcně. Zatím z ní mám velmi dobrý pocit.

Četka funguje jako dobře namazaný stroj

Vnímáte tlak politiků na vaši činnost, na zpravodajství?

Zaplať pánbůh takový tlak není. Když politici mluví o veřejnoprávních médiích, mají v hlavě Kavčí hory a Vinohradskou (Českou televizi a Český rozhlas – pozn. red.). Na Četku pozapomínají. A ovlivňovat zpravodajství by ani nešlo. Naše know-how a zpravodajské soukolí je nastavené tak nezávisle, že se tam ani žádný klacek strčit nedá.

Ano, před volbou byly snahy o mě rozšiřovat nějaké podivuhodné informace. Asi to vycházelo z toho, že jsem pracoval 24 let v Mafře, která z toho tři a půl roku patřila Andreji Babišovi. Takže jsem údajně pořád v jeho vleku. Nesmysl, nikdy jsem v jeho vleku nebyl. Potkal jsem se s ním jednou na dvacet minut ještě v době, kdy chtěl kupovat Blesk.

A vemte si, kolik třeba Rada České televize řeší stížností. To jsou na jedno zasedání i desítky. Do Četky přišlo za celý loňský rok jenom osm stížností. Četka funguje jako dobře namazaný stroj.

Michaela Bakala: Danuše Nerudová může za pět let klidně vyhrát Filantropie Prezidentem se člověk nestává během jednoho roku, příprava začíná dříve. Jestli Danuše Nerudová pět let povede v klidu s touto zkušeností svoji kampaň, tak se její šance samozřejmě mnohonásobně zvětšuje, uvedla v rozhovoru pro newstream.cz podnikatelka a filantropka Michaela Bakala. Danuše Nerudová byla jednou z oceněných ankety TOP ženy Česka, jejíž je Michaela Bakala patronkou. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Streaming nakopl covid

ČTK rozvíjí nové projekty, zvlášť v multimediální části. Co je vaším cílem ohledně vývoje těchto produktů?

Videostream se za poslední čtyři roky dostal tak říkajíc z nuly na sto. Začali jsme s tím experimentovat už před covidem, a covid to akceleroval. Nejdřív jsme museli vysvětlovat, co to znamená, že tiskovou konferenci odstreamujeme. Za covidu už jsme to vysvětlovat nemuseli. I po covidu se to drží dobře. Klienti jsou si vědomi, že ČTK jedním zmáčknutím klávesy enter na počítači dokáže dostat informace jak do B2B segmentu, tak do B2C. Což znamená, že videostream nabídneme k vysílání všem médiím, případně dokážeme pro zadavatele za příplatek zajistit garanci odvysílání na jiných webech a dělíme se s nimi o výnos. I my sami streamujeme obsah na našem zpravodajském webu České noviny a na facebooku.

Další šanci vidíme ve vybudování Presscentra. Pravidelně se nám stávalo, že klient chtěl streamovat, ale neměl odkud. Takže jsme využili prostor, kde se už ve třicátých letech konaly tiskové konference, kam chodili ministři i prezident Masaryk. Teď to rekonstruujeme, budeme nabízet komplexní řešení. Což znamená, že za prvé o konkrétní akci dáme ve zpravodajském servisu Četky vědět, za druhé nabídneme streamování, a za třetí nabídneme zadavateli, že informace umíme dostat do zpravodajských webů.

Chci, aby ČTK byla moderní a pro vydavatele nezbytná. V roce 2021 jsme koupili skupinu Profimedia, což do sebe krásně zapadá. Byznys Četky je tady a teď, a Profimedia je zaměřená na ilustrační fotky. V ČTK máme asi osm milionů fotek už od Masaryka, které se postupně digitalizují. Ale k tomu je dalších dvě stě milionů fotek z Profimedia. ČTK měla víc klientů ve zpravodajství, Profimedia mezi časopisy. Teď se to geniálně doplňuje.

Řešení bytové krize nepřináší. I tak Češi podléhají trendu mini domků, říká propagátor architektury Reality Tiny Houses jsou speciální architektonickou disciplínou i zajímavou alternativou bydlení. I když bydlení ve dvou na 25 metrech čtverečních není pro každého. „Je vám padesát, bydlíte v domě nebo bytě, děti odrůstají. A vám se prostě už nechce uklízet, vytápět a servisovat rozlehlý byt nebo dům. Chcete odejít z města, soustředit se na jiné věci než je čím dál náročnější provoz vlastního bydlení,“ přibližuje v rozhovoru výhody minimalistických domků Radek Váňa, autor knihy Tiny House: průvodce krajinou minimalistického bydlení. Petra Jansová Přečíst článek

Vlastníte historicky budovu na prestižní adrese hned vedle Václavského náměstí. Jaké s ní máte úmysly?

Vlastníme tři budovy. Tady u Václaváku jsou to vlastně dvě čísla popisná, ale bereme to jako jedno sídlo. Další budova je na Zahradním Městě a další je bývalý autoprovoz ve Štěrboholích. O tom třetím už jsme rozhodnuti, že ho chceme prodat. Na Zahradním Městě dřív sídlila tiskárna nebo administrativa z dob, kdy měla ČTK tisíc zaměstnanců. Teď už to jenom pronajímáme. A je otázkou, co s tím bude do budoucna.

Nejcennější je sídlo v sousedství Václavského náměstí. Využíváme tři patra. Ostatní jsou nájemní prostory. Budova je využitá na 91 procent. Měl jsem i sen, že když se dostavoval vedlejší dům na rohu Václavského náměstí, že bychom si tam pronajali dvě patra a naše sídlo bychom zmodernizovali. Ale nevycházelo to finančně. Takže náš dům postupně nějak vylepšujeme, Presscentrum bude jedním z těch vylepšení. Na Zahradním Městě už to nemá s ČTK nic společného kromě loga z osmdesátých let. Takže kdyby nás oslovil nějaký developer, tak se o tom určitě budeme bavit. Láká mě projekt, který by dával na tomto místě v sousedství Jižní spojky dlouhodobý smysl a pomohl přivydělávat na nezávislé zpravodajství.

Jaroslav Kábele

Začínal v roce 1989 v ČTK jako zpravodaj, později byl editorem a zástupcem vedoucího domácí redakce. V letech 1993 až 2017 pracoval v mediální skupině Mafra, nejprve jako editor a zástupce vedoucího reportérského oddělení (1993 až 1998), poté stál u zrodu zpravodajského serveru iDnes.cz, kde působil jako vedoucí zpravodajství a šéfredaktor, později se stal ředitelem internetových projektů Mafry a od konce roku 2013 byl šéfem celé online divize vydavatelství, zodpovídal za nové projekty a akvizice. V září 2017 se po 24 letech vrátil do ČTK, kde má jako ředitel strategie a rozvoje na starosti zejména hledání nových příležitostí, příjmů a akvizic.