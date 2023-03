Médea Jaromíra Soukupa opět čelí insolvenčnímu řízení. Nyní chtějí zpět desítky milionů velcí hráči – ČT a Prima

Firma Médea podnikatele Jaromíra Soukupa opět čelí insolvenčnímu návrhu. Podaly ho Česká televize (ČT) a firma Media Club z mediální skupiny Prima, kterým podle návrhu Médea dluží zhruba 30 milionů korun za poskytnutí reklamního prostoru. Vyplývá to z informací, které byly dnes zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Upozornil na to server Mediaguru.cz.

Podle ČT a Media Clubu je Médea v úpadku. Médea ve vyjádření v rejstříku označila postup ČT a Media Clubu za šikanu. Na Médeu byl kvůli jiným dluhům za reklamu podán insolvenční návrh již v půlce února. Toto řízení pak ale bylo v březnu zrušeno, když Médea pohledávky uhradila.

Nezaplacené pohledávky staré i více než čtvrt roku

ČT v nynějším insolvenčním návrhu uvádí, že jí Médea dluží dohromady asi 11,8 milionu korun za objednávky vysílání reklamy či sponzorování pořadů. Všechny zmíněné pohledávky jsou po termínu splatnosti nejméně 30 dní, a některé dokonce i více než čtvrt roku. Zaplacení dluhů se televize domáhala podle návrhu neúspěšně už v lednu podáním předžalobní výzvy.

Media Clubu nezaplatila Médea podle návrhu celkem zhruba 18,1 milionu. Stejně jako v případě ČT neuhradila Médea platby za objednávky vysílání televizních reklam. ČT a Media Club navíc v insolvenčním návrhu píší, že Médea má neuhrazené pohledávky více než čtvrt roku po splatnosti také vůči dalším věřitelům. Podle ČT a Media Clubu nemá nyní Médea dost peněz ani jiného majetku, aby dluhy splatila.

Je to šikana, brání se Médea

Médea popírá, že by byla v úpadku. Insolvenční návrh označila v podání, zaslaném Městskému soudu v Praze, za „šikanózní". ČT a Media Club podle firmy zneužívají insolvenční řízení ke zvýšení tlaku na Médeu, aby uhradila pohledávky. Sama Médea ale v podání přiznala, že některé dluhy vůči ČT jsou už více než čtvrt roku po splatnosti.

Médea již v únoru čelila insolvenčnímu řízení. Firmy Cinema City Czech, Cinexpress a Knowlimits Group tehdy uváděly, že jim Médea neuhradila faktury za poskytnutí reklamního prostoru v kinech a obchodech dohromady za přibližně 3,5 milionu korun.

Dluhy byly podle firem měsíce po splatnosti a Médea je nezaplatila ani po opakovaných výzvách. Cinema City Czech poslala společnosti Médea kvůli dluhům i dvě předžalobní výzvy. Pohledávky ale Médea uhradila až po zahájení insolvenčního řízení, které tak bylo na začátku března zastaveno.

Aktuálně jde již o třetí insolvenční řízení, kterému Médea čelí. Před dvěma lety soud zahájil insolvenční řízení se společností Médea na návrh společnosti Lipian Trade. V dubnu téhož roku ale insolvenční návrh zamítl.

Médea je součástí firem Jaromíra Soukupa, ke kterým na mediálním trhu patří i vydavatelství Empresa Media a provozovatel televizního vysílání TV Barrandov. Dohromady tvoří skupinu Médea Group.