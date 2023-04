Zavoralova A11 startuje celoplošnou televizi

A11, všude doma. Tak se bude jmenovat nová celoplošná televize stejnojmenného mediálního domu.

Vydavatelství A 11 spustí 27. dubna vysílání celoplošného televizního programu. Nová plnoformátová televize se bude jmenovat A11, všude doma. Vznikla na platformě stávající televize Náš Region TV, dříve Regionálnítelevize.cz, kterou A11 koupila a většinově vlastní. Ředitelkou televize A11 bude zakladatelka Regionálnítelevize.cz Eva Stejskalová (na snímku s Alešem Zavoralem).

Šéf a spolumajitel vydavatelství A11 Aleš Zavoral uvedl, že program televize se výrazně rozšíří. „Budeme sázet na vlastní tvorbu, vlastní content. Investovali jsme do vlastních studií, které jsme vybudovali v Košířské bráně, kam se vydavatelství přestěhuje,“ uvedl Zavoral s tím, že do prvního roku televizního vysílání jeho mediální dům celkem zainvestuje celkem vyšší desítky milionů korun.

Tři kanály napřesrok

A11 chce uvádět zábavné pořady, také publicistiku - vysílat bude reportáže Josefa Klímy o kriminalitě 90. let či pořad s Jaroslavem Duškem. Nabídne i dramatické seriály včetně Narcos, francouzských detektivek a například slovenské tvorby. Kromě toho chce sázet na každodenní zpravodajský blok, který začne v 18.30 a bude obsahovat také podrobné regionální zpravodajství. „Bude to zpravodajství z každého koutu naší republiky, chceme také zapojovat umělou inteligenci,“ uvedl Zavoral s tím, že chce umělou inteligenci silně zapojit do výroby obsahu i například moderace prostřednictvím avatarů.

Televize by chtěla během letoška spustit i druhý kanál a třetí napřesrok.

Televize A11 se zapojí do elektronického měření sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere, reklamní prostor si chce prodávat sama. Obchodní ředitel David Korn uvedl, že počítá s tvorbou inzertních balíčků napříč mediatypy A11.

Mediální skupina A 11 kromě nové televize vydává desítky mutací bezplatných lokálních novin Náš REGION, lifestylové časopisy Mladý svět, Špuntíci, Sorry, Kutilství, Matka a dítě nebo odborné tituly CEO, Estate& Business, Lawyers& Business, Profi Medicína, Profi HR nebo Premium Guide. Hlavními akcionáři A11 jsou Aleš Zavoral a Daniel Šopov.

