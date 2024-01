Jarní kolekce v ohrožení. Útoky v Rudém moři zpozdí dodávky zboží z Asie

Prodejci módy se potýkají se zpožděním dodávek z Asie kvůli útokům Íránem podporovaných jemenských povstalců Húsíů na mezinárodní kontejnerové lodě. Aby se vyhnuli nebezpečí v Rudém moři, přesměrovali lodní giganti jako Maersk, MSC a CMA CGM plavidla na trasu kolem afrického mysu Dobré naděje. Jarní kolekce tak nemusejí být včas u zákazníků a zvýšené náklady na dopravu mohou opět tlačit ceny zboží vzhůru.

„Nejhorší věc, jaká se může maloobchodníkovi stát, je výrazné zpoždění produktu, který nebude moci uvést na trh kvůli sezónnosti," řekl Rob Shaw, generální ředitel pro region EMEA ve společnosti Fluent Commerce agentuře Reuters. Podél Afriky začala přepravovat kontejnery i společnost Tailwind Shipping Lines, která převáží nepotravinářské zboží pro supermarkety Lidl.

Plavba kolem jižní Afriky cestu prodlouží podle různých zdrojů o deset dnů až dva a půl týdne a náklady na palivo zvedne zhruba o milion dolarů, tedy 22,6 milionu korun. Britské řetězce Next a Marks & Spencer, stejně jako švédská Ikea, už varovaly, že některé jarní produkty nemusí být včas k dispozici.

Společnost Aldi Nord uvedla, že může obdržet položky jako domácí potřeby, hračky a dekorace později, než plánovala, a v důsledku toho odkládá reklamní kampaně. Podobně postupují do doby zajištění zásob i další obchodníci.

Komplikace navíc přicházejí v nejméně vhodnou roční dobu. Továrny v Číně se 10. února zavírají na dva týdny až měsíc kvůli svátku lunárního Nového roku, takže firmy se dopředu snaží odbavit co nejvíc zboží. Jenže kvůli přesměrování plavidel se do Číny vrátí méně lodí včas, aby naložily před svátky další náklad. To znamená zpoždění dodávek zboží, které se má na západních pultech objevit v dubnu nebo květnu.

Přesun výroby do Turecka

Obchodníkům se nabízejí alternativy v podobě dopravy po železnici a kombinace po moři a letecky. Polský prodejce módy LPP – značky jako Reserved, Mohito či Cropp - uvedl, že pro své „nejnaléhavější“ kolekce zvažuje právě tyto alternativy. Na leteckou přepravu chce také víc spoléhat britský Next.

„Poučení (z covidu) spočívá v tom, že když se zásoby zpožďují, objednávejte o něco dřív a počítejte s trochu větší leteckou přepravou," řekl Reuters generální ředitel Nextu Simon Wolfson. Na druhou stranu, v pandemii některé řetězce v panice z možného nedostatku navýšily objednávky tak, že jim po uzavření obchodů zůstala ve skladech hora zásob.

Společnost Victoria's Secret & Co. už nicméně teď dovezla víc produktů než obvykle, namísto toho, aby čekala, co se bude dobře prodávat, a později podle toho upravila objednávky – tedy postupovala podle strategie „open to buy“.

Některé módní řetězce zase zvažují, že přesunou výrobu do továren umístěných blíž ke konečnému spotřebiteli, což je proces často nazývaný „near-shoring”. Jednou z možností je více spoléhat na továrny v Turecku.

Další inflační spirála?

Podle analytiků RBC by pokračující narušení dodavatelských řetězců mohlo poškodit marže evropských obchodníků. Vyhlídka, že zvýší ceny, pak vyvolává obavy z dalšího vzplanutí globální inflace.

Suezským průplavem prochází přibližně 12 procent světového obchodu, včetně 30 procent kontejnerové dopravy. Podle lednové měsíční zprávy Kielského institutu pro světovou ekonomiku proplouvala Rudým mořem v prosinci méně než polovina kontejnerů oproti obvyklé úrovni a na začátku ledna klesla přeprava pod 70 procent běžného objemu.

