Kup teď, zaplať později. Klienti populárních aplikací se namotávají do dluhové spirály

Žádný strom neroste do nebe. Ani kmen odložených plateb v e-commerce, neboli BNPL (Buy Now, Pay Later). Spotřebitele, kteří se teď potýkají s vysokou inflací a rostoucími životními náklady, mohou oblíbené aplikace uvrhnout do spirály dluhů. Podobně jako kreditní karty, které klienti BNPL měli za přežitek. A nezřídka se k nim nyní vracejí, aby mohli splácet své odložené platby. Dluhová past je na světě.

Reklama

Když se na začátku tohoto desetiletí rozjely aplikace BNPL – kup teď, zaplať později, jejich přitažlivost byla snadno pochopitelná. Nákup věcí je vždy snazší, pokud nemusíte hned vynaložit všechny peníze. Cílová skupina byla také celkem jasná – generace Z a mileniálové, kteří rádi nakupovali impulzivně, ale „nemuseli“ kreditní karty.

U nich však nezůstalo. Dnes už patří k nejrychleji rostoucím uživatelům těchto aplikací důchodci a střední generace. Společnost Klarna loni v prosinci uvedla, že nejrychleji rostoucím segmentem byla skupina nad 60 let.

Výhodou je rychlost, žádné poplatky či úroky, pokud zákazník provede platby včas, i větší flexibilita plánování nákupů a financí. Výdaje na nákupy BNPL vyskočily podle výzkumu GlobalData z 33 miliard dolarů v roce 2019 na loňských 300 miliard dolarů, v přepočtu tedy z 777 miliard na sedm bilionů korun. Rozmachu pomohla také skutečnost, že obecně neexistují přísné kontroly úvěruschopnosti, které by zpomalovaly počáteční nákup.

Růst zájmu o BNPL platby šel ruku v ruce s růstem e-commerce a online tržišť. „Uživatelé nevidí hodnotu v kreditních kartách, ale v real time vypořádání transakce a provedení pomocí aplikace. Data ukazují, že je používají hlavně mladí lidé, což je dáno především demografickou skupinou, která nakupuje online,“ popsal Karel Kotoun, manažer finančních služeb Accenture ČR.

V tuzemsku tyto v podstatě krátkodobé půjčky podporují například Alza nebo Mall, a rostou další - Twisto, Klarna či Skip Pay. Česko tak následuje trend ze Spojených států a severských i západních zemí Evropy.

Čechy baví odložené platby. Ukazuje růst Twista Zprávy z firem Twisto loni rostlo, v transakcích i počtu zapojených e-shopů. Akcie jeho majitele se ale stále drží u dna. vku Přečíst článek

Od covidu k vysokým úrokům

Jenže, nadšení z chytrých nákupů bez zbytečných poplatků střídají pochybnosti a obavy. Mohou BNPL společnosti dlouhodobě vydělávat? Jak změnily jejich situaci vysoké úrokové sazby? Nespadnou zákazníci díky jejich lákadlům časem do dluhové pasti?

Jak píše agentura Bloomberg, u BNPL mohou spotřebitelé platit za nákupy ve třech nebo čtyřech splátkách. Většina těchto služeb je rozkládá do několika týdnů, často bez úroků, i když mnohé z nich účtují poplatky za opožděné platby.

Boom online nakupování explodoval během covidové pandemie. Většina odložených plateb se týká zboží s cenovkami v relativně nižších částkách. Jde o to, aby si zákazník pořídil pomocí aplikace například bundu v očekávání, že ji rychle splatí. Ale jak ukazují data z Klarny, u drobných nákupů nezůstalo. Mezi nejoblíbenější se dostala kategorie dům a zahrada. A od větších nákupů už vede cesta ke spirálovému růstu.

K tomu se v posledních letech přidala inflace, kvůli níž řada spotřebitelů hledá způsoby, jak odložit placení účtů o něco déle. Podle Bloombergu tak ke zděšení regulačních orgánů lidé používají aplikace BNPL nejen pro jednorázové nákupy, ale také k hrazení opakujících se nákladů, jako jsou účty za energie, jídlo s sebou a dokonce i potraviny.

Zoufalé ekonomické vyhlídky. Mladí Američané paradoxně utrácejí za luxus Enjoy Generace Z v zoufalství ze svých ekonomických vyhlídek utrácí za luxusní předměty, jako je třeba vintage kabelka od francouzské značky Chanel. Lidé narození od poloviny devadesátých let 20. století do roku 2010 nevěří, že si někdy budou moct koupit dům, pořídit děti nebo spořit na důchod. Takové drobné radosti jim alespoň přinášejí okamžité uspokojení, píše agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek

Samy si půjčují peníze

Citizens Advice Bureau v Británii zjistila, že jeden z pěti uživatelů BNPL v posledních dvanácti měsících zmeškal nebo provedl opožděnou platbu BNPL a téměř třetina, která měla provést platbu v posledním měsíci, si půjčila peníze na uhrazení splátek. Odložené platby tak mohlou znamenat skrytá rizika i pro bankovní systém.

Růst úrokových sazeb také zvýšil náklady BNPL firmám, které si půjčovaly peníze, jimiž prováděly platby obchodníkům nebo půjčovaly spotřebitelům, což byla zátěž, která rostla s objemem půjček.

Vzhledem k tomu, že BNPL firmy obvykle neúčtují úroky, obracejí se na různé zdroje příjmů, připomíná Bloomberg. Některé aplikace BNPL vydělávají tím, že maloobchodníkům účtují malý poplatek. Některé účtují spotřebitelům poplatky z prodlení. Jiné vydělávají peníze na reklamě nebo otevřely modely předplatného pro další kanály příjmů. Vznikla partnerství s odvětvím cestovního ruchu a pohostinství a některé firmy se vrhly také na debetní služby.

Navrátil: Finanční stres může postihnout každého. Na inteligenci nezáleží Money Každý druhý Čech má půjčku, každý čtvrtý jich má více než tři. Česká míra zadluženosti je sice v rámci Evropské unie desátá nejnižší, přesto pětina populace má už i osobní zkušenost s problémovým splácením či exekucí v rámci rodiny. Od letošního března roste ale i počet Čechů, kteří mají finanční problémy či odkládají splátky. To vše způsobuje mimo jiné také finanční stres, který zúčastněným vše komplikuje. Neměli bychom tak určitě usínat na vavřínech, že jsme v půlce žebříčku. Máme na to být lepší, uvedl mimo jiné v rozhovoru pro newstream.cz hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Věra Tůmová Přečíst článek

Češi nemají na splátky. Objem nespláceného dluhu poprvé po deseti letech vzrostl Money Poprvé za deset let se v letošním první čtvrtletí zvýšil objem nespláceného dluhu Čechů. „Měli bychom to brát jako varovný signál. Rizikovější jsou zejména krátkodobé úvěry, jejichž celkový objem se opět zvyšuje,“ komentuje statistiku výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl. ČTK Přečíst článek