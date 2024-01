Král fast fashion Ortega chce ovládnout logistické sklady v Evropě. V Americe již vlastní budovy Amazonu i Walmartu

Majitel španělského módního řetězce Zara a patnáctý nejbohatší člověk na planetě Amancio Ortega vrhá miliardy do evropských logistických center.

Zakladatel společnosti Zara Amancio Ortega uzavřel dohodu se společností Blackstone o koupi skladu v Nizozemsku, který pronajímá irskému maloobchodnímu prodejci módy Primark.

Jde o poslední z řady nákupů logistických aktiv španělského miliardáře. Podle mluvčího Ortegovy investiční společnosti Pontegadea Inversiones miliardář zaplatil Blackstonu za distribuční centrum ve městě Roosendaal nedaleko belgických hranic 100 milionů eur (2,5 miliardy korun).

USA už Ortega dobyl

Ortega se do nákupu skladů vrhl v roce 2022, kdy utratil asi miliardu dolarů za sklady po celých USA, včetně Kalifornie, Texasu a Pensylvánie. Prostory tak pronajímá společnostem jako je Walmart i Amazon. Loni koupil své první evropské logistické centrum v Nizozemsku za 105 milionů eur.

Ačkoli největší váhu v jeho portfoliu mají komerční a prémiové rezidenční nemovitosti, Ortega je v průběhu let diverzifikoval investicemi do telekomunikačních a energetických aktiv, včetně portfolia obnovitelných zdrojů energie, které koncem listopadu koupil od společnosti Repsol SA.