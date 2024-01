Šéf značky s.Oliver Hypš: Prosadit se tady je těžší než v Německu, trh válcují polské řetězce

Konkurence na tuzemském trhu s módou je velmi ostrá. Navíc nájemné a poplatky v nákupních centrech jsou podle country manažera značky s.Oliver pro Česko a Slovensko Vladislava Hypše tak vysoké, že prodejny tam začínají postrádat ekonomický smysl.

Rozjeli jste expanzi na českém trhu a loni otevřeli 11 nových prodejen, navíc v regionech, kde je obecně nižší kupní síla. Není to v dnešní ekonomické situaci trochu odvážné?

Obchody jsme otevírali v prostoru u hypermarketů Globus. Devět let jsme tam do prodejen Fashion Store, které spadaly do vlastnictví Globusu, dodávali naše produkty. Značka s.Oliver byla v tom multibrandovém obchodu dominantní, měli jsme tam 60 až 70 procent plochy. Takže už jsme v regionech a konkrétně v těchto lokalitách získali dostatečně velkou zkušenost. A zákazníci si vzhledem k velikosti plochy s.Oliver ve Fashion Storech často mysleli, že to jsou prodejny s.Oliver.

Takže pronajmout si jednotky nebyl experiment.

Rozhodně ne, ta místa jsme měli dobře prověřená. Ale i tak to bylo náročné. Obraty z doby před pandemií covidu a po ní byly dost rozdílné. Dalším důvodem, proč jsme se pustili do této expanze, byly manažerské změny v Globusu, který se rozhodl nepokračovat ve dřívější spolupráci. Tím pádem jsme byli postaveni před otázku: být či nebýt? A náš postoj byl díky relativně silné německé centrále s.Oliver a dobrému zázemí ten, že nechceme přijít o zákazníky, které jsme ve Fashion Storech už měli.

V regionech mají silné postavení retail parky. Proč jste nešli třeba tam?

Pro značku jako je s.Oliver to nedává smysl. My se profilujeme jako dražší brand ve srovnání s těmi, které bývají v retail parcích.

Jak je módní trh v Česku vyprofilovaný?

Klasickou konkurencí s.Oliver v Německu jsou Esprit, Tom Tailor a částečně Lerros, Cecil a Street One. Nicméně situace v Česku a ve střední Evropě je o dost jiná, protože tady prudce expandovala polská firma LPP – značky Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp. LPP to sem hrne a s.Oliver tak není ve stejné situaci jako v Německu. Takže hledání, kde na tuzemském trhu uspět, je hodně těžké. Náklady na obchody v nákupních centrech jsou enormní. Díky Globusu se tak dostaneme do regionů, kam bychom jinak nikdy nevstupovali v rámci velkých obchodních center. A můžeme zaujmout pozice, na které naše klasická konkurence nedosáhne. Esprit tady má devět poboček. My jich v Česku máme třicet.

Vy ale máte zároveň i pobočky v Palladiu a Centru Černý Most. Vydělávají vám víc obchody v regionech?

Dá se to tak říct. Nájmy a poplatky v nákupních centrech jsou tak vysoké, že prodejny tam začínají postrádat ekonomický smysl. Ukazují to i hospodářské výsledky velkých řetězců.

Jak moc těžké je plavat ve středoevropském regionu proti proudu?

Velmi. Prostředí je tady velice konkurenční a ne všichni se chovají férově. Naše silná stránka je, že jsme německá firma, dodržujeme pravidla, a to včetně všech opatření týkajících se životního prostředí a udržitelnosti. Jsme tady v Česku relativně malá firma, ale o to víc flexibilní. Z dnešního pohledu nevypadá expanze do regionů jako dobré rozhodnutí, ale je to investice do budoucna. Nyní jsou naše výsledky pod očekáváním, ale za pár let už bude jiná ekonomická situace. Trh se bude krystalizovat a zákazníci, kteří si budou chtít koupit trochu lepší tričko nebo bundu, mimo Prahu jsou. Vyčkávat teď s expanzí by se nevyplatilo. Ta místa by mohly zaplnit jiné řetězce.

Jak dopadla letošní předvánoční sezóna?

Letošní vánoční nákupy v našich prodejnách byly ve znamení nižších frekvencí, ale vcelku vyšších útrat. Kopírovaly tedy trend celého roku 2023 a nebyly ani pozitivním ani negativním překvapením.

S.Oliver nabízí dámskou i pánskou módu. Jak se v Česku daří té pánské? Češi jsou známí jako milovníci outdoorového oblečení, které nosí téměř pro každou příležitost.

Je to těžké. Jednak tady není skoro žádná konkurence v oblasti pánské módy, a když to řeknu explicitně: Češi jsou konzervativci. Vezměme klasické džíny. Dnes je trendem strečový materiál, ale klasický český zákazník si takové džíny neoblékne, protože jednak se mu zdají zženštilé a pak má také pocit, že je v nich nižší podíl bavlny. Tak je raději nacpaný v nepohodlném oblečení.

Mění se trochu poptávka mužů?

Moc ne. Trh je tady rigidní. Zejména v prodejnách vedle Globusu, kde bývá věkový průměr návštěvníků trochu vyšší, tak tam jsou zákazníci ještě větší „konzervy“ než jinde.

Provozujete také e-shop s.Oliveru pro český a slovenský trh. Jak velký je jeho podíl na obratu?

Aktuální podíl eshopu na obratu je do 20 procent. Myslím, že e-shopy všeobecně jsou přeceňovaná disciplína, pokud to nejsou nějaké úspěšné startupy. Jsou velmi náročné z hlediska pořizovacích nákladů, logistiky, obrovské náklady představují takzvané vratky zboží. Náš e-shop funguje dobře, ale nevidím v něm nějaký obrovský potenciál. Nákupním portálům jako Zalando nebo About You, které jsou v branži dávány za příklad, trvalo asi deset let, než se dostaly do černých čísel.

