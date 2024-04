Módní značka Esprit zavírá. V Česku i Německu ji nahrazují multibrandové obchody Catches

Obchody módní značky Esprit mizí ze scény. Podle německých médií mají zavřít čtyři desítky prodejen, které tam provozuje franšízový operátor PTH Group. Druhou zemí, kde PTH působí, je právě Česko. Stejně jako u sousedů i zde se z Espritů stávají multibrandové prodejny Catches.

Zprávy o konci Espritu v regionu přicházejí jen pár dnů poté, co byl oznámen bankrot švýcarské větve této značky, která je kotovaná na burze v Hongkongu.

Esprit podle zpravodajského serveru Rheinische Post údajně ukončil smlouvu s německou společností PTH Group. Skupina sídlící v Bischofswerdě u Bautzenu chce nyní obchodní prostory využít k jiným účelům.

Prodejny Espritu na německých nádražích jako například v Düsseldorfu už mění vývěsní cedule na Catches. Jejich provozovatelem je rovněž skupina PTH. Zlevněné oblečení značky Esprit zase figuruje v internetovém obchodě Catches Outlet.

První Catches v Palladiu

PTH Group provozuje dohromady na 115 obchodů v Německu a České republice. Kromě Espritu je také franšízantem značek jako Calvin Klein, G-Star, Levi's, Marc O'Polo, More & More a Tommy Hilfiger. Firma také provozuje více než 20 německých obchodů Tom Tailor.

První proměna Espritu na Catches se v Praze odehrála letos v lednu v nákupním centru Palladium. Nyní se mění Esprit například v pražském Atriu Flora, Arkádách Pankrác, Galerii Harfa či Olympii Brno.

„Jedná se o nový multibrandový obchod na českém trhu. Catches Vám bude přinášet osobité styly, nové značky a s tím i nové módní inspirace. Aktuálně v našem obchodě naleznete světoznámé značky: Jack&Jones, Only, Vero Moda a Street One,“ uvádí Catches na webových stránkách nákupního centra Atrium Flora.

Drahé energie, doprava i nájmy

Minulý týden podala švýcarská dceřiná společnost hongkongského Espritu návrh na insolvenci s odůvodněním, že chystá kompletní reorganizaci a „posílení svého podnikání s velkoobchodními a franšízovými partnery “.

V regulačním podání na burze cenných papírů v Hongkongu společnost uvedla, že platební neschopnost a následné uzavření obchodů byly „nevyhnutelné“. Způsobila je kombinace hospodářského poklesu, prudkého nárůstu energií a nákladů na logistiku, negativní spotřebitelský sentiment v Evropě a také vysoké nájemné za „nevhodně velké obchody“.

Ve stejné době představenstvo holdingu Esprit oznámilo, že s okamžitou platností rezignuje jeho výkonný ředitel a člen generálního výboru Wolfgang Paul Josef Schlangmann, který byl ve funkci od října 2021.

