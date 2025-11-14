Nový magazín právě vychází!

Google nabízí Evropě změny v oblasti reklamy. Řeší střet zájmů

Google částečně ustupuje Evropě
ČTK
ČTK
ČTK

 Americký internetový gigant Google předložil Evropské komisi návrhy, které by měly vydavatelům a inzerentům usnadnit používání jeho technologie pro internetovou reklamu. Staví se však proti výzvě evropských regulátorů, aby svůj střet zájmů v oblasti internetové reklamy řešil prodejem části svých aktivit. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

EK v září vyměřila Googlu pokutu přes 71 miliard korun. Tvrdí, že podnik upřednostňuje své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence, inzerentů a vydavatelů. Zneužívá tak podle ní svého postavení na trhu.

Komise dala firmě na vyřešení střetu zájmů v oblasti internetové reklamy čas do listopadu. "Náš návrh plně zohledňuje rozhodnutí EK, aniž by došlo k rušivému oddělení aktivit, jež by poškodilo tisíce evropských vydavatelů a inzerentů, kteří používají nástroje Googlu k rozvoji svého podnikání," uvedla nyní společnost Google. "Náš plán zahrnuje okamžité produktové změny, jež ukončí specifické praktiky, vůči kterým má komise výhrady," dodala.

Evropská komise již dříve naznačila, že jediným řešením střetu zájmů v internetové reklamě by mohlo být odprodání části služeb ze strany Googlu. Zdroje agentury Reuters uvedly, že EK by společnosti Google mohla v pozdější fázi oddělení části aktivit nařídit, pokud by firma pokračovala v praktikách narušujících hospodářskou soutěž.

Google, který je součástí technologického konglomerátu Alphabet a provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě, je světovou jedničkou v internetové reklamě.

Karel Pučelík: Nezajímá mě, co říká Bill Gates. Klimatické divadlo vlivných nás dovede akorát ke hladomoru

Bill Gates
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Odborníci bijí na poplach, studie názorně ilustrují, jakým peklem může skončit ignorování klimatických cílů. A společnost? Diskutuje o tom, co si o klimatu myslí Bill Gates. Vlivní na konferenci o emisích létají soukromými tryskáči. Chtělo by to drastickou změnu perspektivy.

„Kéž bychom mohli ignorovat Billa Gatese, pokud jde o klimatickou krizi. Ale je to miliardář, takže to nejde,“ přeje si komentátor deníku The Guardian George Monbiot. Bohužel má naprostou pravdu.

Když Gates nedávno zveřejnil svou esej, ve které mírnil obavy z dopadů klimatické krize, hned začaly ze všech stran padat nadšená oznámení, že „klimatická hysterie“ může být konečně ukončena. Jenže proč vlastně? V první řadě Gates nenapsal, že klimatická krize neskýtá nebezpečí. Není ale třeba moc rozebírat, co v eseji stojí. Je vlastně úplně jedno, co napsal.

Gates je v tomto případě jen příklad. Dosaďte si jakéhokoliv bohatého „vizionáře“. Elona Muska, Larryho Ellisona, Tonyho Blaira, Andreje Babiše.

Žijeme ve společnosti, kde miliardáře a úspěšné byznysmeny nemůžeme přehlížet, i kdybychom chtěli. Jistě, v mnoha případech je jejich know-how cenné, ale je tu aspekt fascinace bohatými, který je vpravdě toxický. Peníze propůjčují autoritu. Gates vybudoval Microsoft od nuly, jeho firma lidstvu skutečně prospěla, což je úctyhodné. Je to ale dost na to, aby si společnost jeho momentálními názory podmiňovala svou odpověď na klimatickou krizi? To, že má někdo peníze, přece samo o sobě nevypovídá nic o jeho znalostech.

Schválně, vyberte si jednoho člověka, kterému svěříte řešení klimatické krize. Chcete Billa Gatese, Petra Macinku nebo tým uznávaných klimatologů? A přemýšlejte dobře, protože jim v svěřujete statisíce životů. Nic víc, nic míň. Už nyní lidé umírají na následky extrémního počasí, v budoucnu může být situace mnohem horší.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Uvařit se nebo vyhladovět?

Boj s klimatem skutečně nabývá tragikomických rozměrů. Na summit COP 30 v Amazonii, který se zabývá snížením emisí, vlivní vyrazili enormně neekologickými soukromými tryskáči, samotná akce se navíc koná ve městě Belém, do nějž vede dálnice, kvůli které padl kus pralesa. Vlivní byli vidět, pronesli krásné projevy. Jestli chcete nějakou názornou definici pokrytectví, tohle k ní nemá daleko.

O to více alarmující jsou fakta. Tento týden vydaná studie tvrdí, že řada států zásadně zaostává za svými klimatickými závazky. Třeba Spojené státy rovnou odstoupily od Pařížské dohody, protože podle prezidenta Donalda Trumpa je klimatická změna hoax. Plnění cílů je tedy v nedohlednu.

Ve výsledku to znamená, že do konce století se svět oteplí o 2,6 stupně nad předindustriální úroveň, což by znamenalo peklo jak vystřižené z apokalyptických filmů. Smrtící vedra, sucha likvidující zemědělství, konec atlantického proudění. Hladomory a silná migrace, oproti které budou dnešní čísla působit jako zájezd Čedoku, na sebe jistě nenechají dlouho čekat. My v klimatizovaných bytech a kanclech život v podmínkách klimatické změny třeba nějak zvládneme, ale taková plechová chýše v indickém slumu se už dnes dokáže proměnit ve vyhřátou pec.

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990
Aktualizováno

Europarlament odklepl klimatický cíl. Emise v Evropě mají klesnout o 90 procent

Politika

Europoslanci podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí by podle schváleného kompromisního návrhu mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Postoj Evropského parlamentu se velmi podobá pozici Rady EU, kterou schválili unijní ministři životního prostředí minulý týden. Následná jednání v takzvaném trialogu by tak mohla být podle zdrojů velmi rychlá. Text podpořilo 379 europoslanců, 248 jich bylo proti a deset se zdrželo hlasování.

ČTK

Přečíst článek

Vybrali jste si?

Generální tajemník OSN António Guterres v Belému řekl, že na transformaci jsme dobře připraveni. Odborníci souhlasí, technologie pro boj se změnou klimatu jsou k dispozici, přičemž se zdá, že udržitelné varianty mohou být i ekonomicky zajímavé. „Co stále chybí, je politická odvaha,“ uvedl šéf OSN.

Světu a společnosti by prospělo, kdybychom se všichni vykašlali na klimatické PR divadlo a zaměřili se na praktickou politiku. Neřešme, co říkají Trump nebo Gates. Ať miliardáři mluví o byznysu, ale necpou se do role autorit v oborech, o kterých dost možní neví víc než kdejaký užvaněný hospodský štamgast nebo majitel autobazaru.

Už jste si odpověděli na otázku z první části článku? Já si beru klimatology. Je to asi jako kdybyste si vybírali, jestli vás bude operovat chirurg nebo pokrývač. Obou si vážím, ale na sál bych raději pustil jen jednoho.

Tykač koupí od Pražáka polovinu mediálního domu Mafra

Tykač koupí od Pražáka polovinu mediálního domu Mafra
Profimedia
ČTK
ČTK

Polovinu mediální společností Mafra zřejmě koupí finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii, uvedl server Seznam Zprávy.

Podle zdrojů webu je transakce dohodnuta a bude oznámena v brzké době. Mafru vlastní skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, který před dvěma lety koupil mediální dům od bývalého a možného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO). Mluvčí Tykačovy rodinné investiční kanceláře Jan Chudomel nechtěl věc komentovat, uvedly Seznam Zprávy.

Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajský servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Pod Mafru dále patří například skupina hudebních TV stanic Óčko či Rádio Impuls. Ke konci loňského srpna skupina přestala vydávat tištěné Lidové noviny.

Pražák před dvěma lety koupil Mafru společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Hodnota transakce tehdy dosahovala podle neoficiálních zpráv kolem deseti miliard korun.

Ivana Tykač pomůže českým start-upům dobýt Silicon Valley

Leaders

Projekt Silicon Valley Accelerator pro podporu českých start-upů v USA navázal spolupráci s podnikatelkou Ivanou Tykač. Aktuálními tématy projektu bude AI (umělá inteligence) a podpora žen-zakladatelek ve start-upech. V tiskové zprávě to dnes oznámila firma Unicorn Attacks, která program Silicon Valley Accelerator vytvořila. Americké Silicon Valley je mezinárodním centrem počítačového vývoje.

ČTK

Přečíst článek

Dlouhodobý zájem

Tykač měl dlouhodobě zájem vstoupit do médií, píše server. Podotýká také, že loni v červnu do dozorčí rady Mafry nastoupil Jan Dienstl, který je blízkým Tykačovým spolupracovníkem už od devadesátých let. „Dienstl původně pomáhal Tykačovi jednat s předešlým majitelem Mafry Andrejem Babišem, ale jednání tehdy nedopadla. O Mafru se v poslední době zajímala i investiční skupina Penta, která vlastní mediální dům Vltava Labe Media, jež vydává například Deník,“ uvedly SZ.

Finančník Pavel Tykač, který patří k nejbohatším Čechům, podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní také fotbalový klub Slavia Praha.

