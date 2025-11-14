Google nabízí Evropě změny v oblasti reklamy. Řeší střet zájmů
Americký internetový gigant Google předložil Evropské komisi návrhy, které by měly vydavatelům a inzerentům usnadnit používání jeho technologie pro internetovou reklamu. Staví se však proti výzvě evropských regulátorů, aby svůj střet zájmů v oblasti internetové reklamy řešil prodejem části svých aktivit. Informovala o tom dnes agentura Reuters.
EK v září vyměřila Googlu pokutu přes 71 miliard korun. Tvrdí, že podnik upřednostňuje své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence, inzerentů a vydavatelů. Zneužívá tak podle ní svého postavení na trhu.
Komise dala firmě na vyřešení střetu zájmů v oblasti internetové reklamy čas do listopadu. "Náš návrh plně zohledňuje rozhodnutí EK, aniž by došlo k rušivému oddělení aktivit, jež by poškodilo tisíce evropských vydavatelů a inzerentů, kteří používají nástroje Googlu k rozvoji svého podnikání," uvedla nyní společnost Google. "Náš plán zahrnuje okamžité produktové změny, jež ukončí specifické praktiky, vůči kterým má komise výhrady," dodala.
Evropská komise již dříve naznačila, že jediným řešením střetu zájmů v internetové reklamě by mohlo být odprodání části služeb ze strany Googlu. Zdroje agentury Reuters uvedly, že EK by společnosti Google mohla v pozdější fázi oddělení části aktivit nařídit, pokud by firma pokračovala v praktikách narušujících hospodářskou soutěž.
Google, který je součástí technologického konglomerátu Alphabet a provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě, je světovou jedničkou v internetové reklamě.
