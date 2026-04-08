Franšízant fastfoodového řetězce Popeyes chce na burzu
Hlavní franšízant značek Burger King a Popeyes ve střední Evropě, plánuje vstup na varšavskou burzu. Z IPO chce získat až 3,2 miliardy korun. Peníze využije na expanzi i možné akvizice. Firma má ambiciózní plán růstu na stovky restaurací. Pomoci má i zavádění nových značek.
Středoevropský provozovatel restaurací rychlého občerstvení Rex Concepts plánuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO) na burze ve Varšavě. Hlavní franšízant značek Burger King a Popeyes v Polsku, České republice a Rumunsku očekává z emise akcií výnos až 560 milionů zlotých (3,2 miliardy korun). S odvoláním na oznámení společnosti o tom informovala agentura Reuters.
Americký řetězec s rychlým občerstvením Popeyes plánuje v Česku do roku 2033 otevřít 60 restaurací. Aktuálně má v Praze a ve Středočeském kraji tři, v následujících měsících otevře pobočku v Brně a další pobočky v hlavním městě. První restauraci v Česku řetězec otevřel před rokem na pražském Václavském náměstí.
Plány na expanzi i nové značky
Rex Concepts uvedl, že plánuje použít získané prostředky na financování svého obchodního plánu a na urychlení růstu. Mohl by také usilovat o konsolidaci trhu ve střední a východní Evropě nebo zavést nové značky.
Firmu v roce 2022 založili bývalí manažeři společnosti AmRest. Ke konci loňského roku měl podnik 159 provozoven. Jejím vlastníkem je lucemburská společnost Rex Invest CEE, kterou nepřímo ovládá společnost McWin Capital Partners.
Tu v roce 2021 založili podnikatelé v oblasti stravovacích služeb, včetně zakladatele AmRestu Henryho McGoverna. McWin spravuje majetek v odvětví restaurací a potravinářských technologií v hodnotě jedné miliardy eur (24,4 miliardy korun).
Ambice: 850 restaurací
Společnost Rex Concepts plánuje v letošním roce otevřít 70 nových restaurací. Jejím cílem je do roku 2032 rozšířit síť ve třech zemích přibližně na 850 provozoven. Firma loni zvýšila tržby o 66 procent na 594,6 milionu zlotých. Hrubý provozní zisk (EBITDA) pak vzrostl na 43,4 milionu zlotých ze 6000 zlotých o rok dříve.
Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.
