Fastfood Popeyes chce v Česku otevřít 60 restaurací

Americký řetězec s rychlým občerstvením Popeyes plánuje v Česku do roku 2033 otevřít 60 restaurací. Aktuálně má v Praze a ve Středočeském kraji tři, v následujících měsících otevře pobočku v Brně a další pobočky v hlavním městě. První restauraci v Česku řetězec otevřel před rokem na pražském Václavském náměstí.

I další pobočky chce Popeyes směřovat do krajských měst, obchodních center a k dálničním tahům. „Otevřít novou restauraci může trvat měsíce a třeba i dva roky, zvlášť když se soustředíme na opravdu lukrativní lokality. V našich plánech s tím počítáme,“ uvedl ředitel značky Popeyes pro střední a východní Evropu Marko Blaževič. V současné době má Popeyes kromě Václavského náměstí také pobočku v pražském obchodním domě Máj a Stehelčevsi na Kladensku.

Se 124 pobočkami v Česku dále působí fastfoodový řetězec McDonald's či síť KFC ze skupiny AmRest, která na konci loňského roku provozovala 128 restaurací. Poboček dalšího podniku AmRest, Burger Kingu, bylo 33 a Pizza Hutu 16, vyplývá z účetní uzávěrky.

Přichází Five Guys

V nově zrekonstruovaném obchodním domě Máj v Praze by letos na podzim měl otevřít první českou pobočku americký řetězec rychlého občerstvení Five Guys. Na začátku července informoval o plánu otevřít svou první českou restauraci také řetězec Wendy’s.

Vedoucí pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu ve společnosti Cushman&Wakefield Jan Kotrbáček při loňském otevření řetězce Popeyes řekl, že trh s rychlým občerstvením v ČR nadále není zcela nasycený a firmy v tuzemsku fungují velmi dobře. Na otevření první pražské pobočky Popeyes čekali lidé ve frontě několik hodin.

