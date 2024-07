Investiční žralok Bill Ackman věří americkým fastfoodům. Nespálí se?

Proslulý finanční žralok Bill Ackman za posledních osm let vydělal na společnosti Chipotle, která nabízí Mexikem inspirovaný fastfood, sedminásobek počáteční investice. Nyní by to stejné rád zopakoval s Burger Kingem a Popeyes.

Reklama

Legendární aktivistický investor Bill Ackman má ve svém fondu Pershing Square Capital Management 10,7 miliardy dolarů (250 miliard korun). Z toho zhruba čtyři miliardy, téměř 40 procent, má zainvestovány v amerických řetězcích rychlého občerstvení.

Konkrétně jde o dvě společnosti. Chipotle Mexican Grill, která provozuje síť stejnojmenných restaurací Restaurant Brands International (RBI), která vlastní například značky Burger King či Popeyes. Ačkoliv se Ackman v prvním letošním kvartále zbavil zhruba desetiny svých akcií v Chipotle, stále je to jeho největší investice. Větší než v síti hotelů Hilton nebo majiteli Googlu, společnosti Alphabet.

Skvělý marketing udělá z fast foodu slow food Názory Nemyslitelné se stalo skutečností. „Díky marketingu zvládnutému na jedničku“ čekají Češi 34 let po revoluci hodiny na smažené kuře z fast foodu. V zahraničí si ťukají na čelo. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Pěkné zisky

Chipotle byl dlouholetým Ackmanovým favoritem. Svou počáteční investici provedl již na konci roku 2016. Od té doby mu akcie Chipotle přinesly celkový výnos zhruba 620 procent. Akciový index S&P 500 se za stejné období zhodnotil o zhruba 180 procent.

Reklama

Stejný úspěch by si chtěl nyní zopakovat u majitele sítě Burger King. Skrze svůj fond Pershing Square ovládá necelých 7,4 procent RBI, což z něj dělá druhého největšího minoritního akcionářem firmy. „Ackmana RBI zaujala, protože věří přeměně franšíz řetězce Burger King ve Spojených státech,“ říká analytik společnosti XTB Tomáš Cverna. Není to však jediný důvod, proč Ackman zvyšuje své sázky na RBI. Přitáhla ho také nižší valuace, akcie se podle něj nyní dají pořídit levně. Jejich cena odráží nejistotu ohledně vývoje trhu s rychlým občerstvením vyvolanou cenovými válkami, které mezi sebou fastfoodové řetězce vedou.

Češi dostanou další porci kalorií. Na trh vstoupí americký řetězec Wendy’s Zprávy z firem Na český trh vstoupí další světový řetězec s rychlým občerstvením Wendy’s, od roku 2023 se jedná už o třetí globální značku nabízející převážně hamburgery, která otevře pobočku v Česku. ČTK Přečíst článek

RBI vyplácí, na poměry amerických akcií, více než slušnou dividendu, která navíc už devět let v řadě roste. Aktuálně je ve výši 3,13 procenta ročně. Společnost má podle Ackmana také silné a zdravé cashflow, aby mohla provést své expanzní plány. Hodně investovala do digitální transformace, díky níž posílila mobilní objednávky, rozvozy jídla a věrnostní programy. Vyvořila si tak nové zdroje příjmů.

„V otázce valuace společnosti musím s Ackmanem souhlasit, ta mi přijde opravdu nízká, zvláště poté, co se akcie od začátku roku propadly o více než 11 procent,“ podotýká Cverna, který stejně jako Ackman věří, že se RBI podaří provést restrukturalizace amerických Burger Kingů.

„Na druhou stranu jsem skeptický k mezinárodní expanzi řetězce Popeyes, kterou RBI taktéž vlastní, do jižní Evropy a taky Číny, kde si trh rychlého občerstvení s kuřecím masem podmanilo KFC od společnosti Yum! Brands,“ uzavírá analytik.