Firma OpenAI očekává v nejbližších letech miliardové ztráty

Americká společnost OpenAI, která se zabývá umělou inteligencí (AI) a která stojí za chatovacím robotem ChatGPT, očekává v nejbližších letech miliardové ztráty.

Reklama

Se ziskovým hospodařením počítá až v roce 2029, kdy by tržby měly dosáhnout 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). S odvoláním na firemní dokumenty to napsal server The Information.

V roce 2026 firma očekává ztrátu až 14 miliard dolarů, což je téměř trojnásobek ve srovnání se ztrátou očekávanou v letošním roce. Celková ztráta za roky 2023 až 2028 by měla činit asi 44 miliard dolarů

Úspěšný vývojář aplikací Jiří Diblík: Nyní zacílíme na americké investory Leaders Jak se udržovat v psychické kondici? A jak v tom mohou pomoci moderní technologie? Odpověď nabízí dva z největších talentů české startupové scény Jiří Diblík a Ondřej Kopecký. Společně vyvinuli aplikaci VOS Health, která sklízí globální úspěch, zařadila se mezi nejúspěšnější aplikace pro iPhone a celosvětově ji používají miliony lidí, kterým zlepšuje duševní pohodu. Kde se nápad na aplikaci objevil? A jaké rozdíly jsou například mezi americkými a českými uživateli a San Franciskem a Prahou? Celý rozhovor s Jiřím Diblíkem, o kterém ještě hodně uslyšíte, najdete v tištěném magazínu Newstream CLUB. Stanislav Šulc Přečíst článek

Vysoké náklady

Hlavním důvodem ztrát jsou pravděpodobně vysoké náklady. Firma plánuje do konce desetiletí vynaložit více než 200 miliard dolarů. Odhaduje se, že 60 až 80 procent ročních výdajů bude vynaloženo na trénink a provoz modelů umělé inteligence.

Reklama

ChatGPT před více než rokem spustil rozruch kolem AI. Podobné programy jsou vyškoleny na obrovském množství informací a dokáží formulovat texty na jazykové úrovni člověka, psát softwarové kódy a shrnovat informace.

Meta představila nový a levnější prototyp brýlí pro rozšířenou realitu Zprávy z firem Americká technologická společnost Meta Platforms představila levnější verzi náhlavní soupravy pro virtuální realitu Quest 3S za 299 dolarů (zhruba 6750 korun), první funkční prototyp brýlí Orion pro rozšířenou realitu a také aktualizace svých stávajících produktů pro virtuální realitu a umělou inteligenci. Firma přístroje předvedla na výroční konferenci Meta Connect ve svém kalifornském sídle. ČTK Přečíst článek

Společnost OpenAI na začátku října dostala novou finanční injekci od investorů. V rámci kola financování získala celkem 6,6 miliardy dolarů. Transakce pak celou firmu ohodnotila na 157 miliard dolarů. OpenAI hodlá peníze použít mimo jiné na rozšíření své počítačové kapacity a další rozvoj výzkumu v oblasti AI.

Program ChatGPT si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Nadále zůstává jedničkou na trhu a má stovky milionů uživatelů měsíčně.