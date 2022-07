Evropské bankovní domy mají problém. Putin může znárodnit jejich podniky v Rusku

Pro řadu světových bank bylo Rusko až do začátku války na Ukrajině lukrativním trhem. Celkově představovaly pobočky zahraničních bank více než desetinu celého ruského bankovního sektoru. Nyní Rusko zvažuje, že tyto společnosti pohltí ruské státní banky. Jde o odvetu za to, že kvůli sankcím nemohou fungovat ruské banky na cizích trzích.

Rusko zablokuje prodej ruských dceřiných společností zahraničních bank, když ty ruské nemohou v zahraničí normálně fungovat. Podle agentury Interfax to řekl náměstek ministra financí Alexej Mojsejev. Nevyloučil, že by ministerstvo financí mohlo v budoucnu podpořit myšlenku převedení těchto společností pod kontrolu ruských státních bank, napsala agentura RIA Novosti.

„Na naší subkomisi jsme diskutovali o tom, že nyní, dokud se situace nezlepší, nedáme povolení k prodeji dceřiných společností zahraničních bank a jejich aktiv v Rusku,“ řekl Mojsejev.

Problém pro Raiffeisen Bank, UniCredit a Citigroup

Francouzská banka Société Générale prodala svůj podílu v Rosbank a v dceřiných pojišťovacích společnostech tohoto ruského věřitele společnosti Interros Capital, která je spojena s ruským oligarchou Vladimirem Potaninem. Ostatní západní banky stále zkoumají možnosti odchodu. Největší ruské divize z nich mají rakouská Raiffeisen, italská UniCredit a americká Citigroup.

Na konci roku 2021 měly ruské dceřiné společnosti těchto tří zmíněných bank aktiva 3,5 bilionu rublů (1,5 bilionu korun). Největší ruský hráč Sberbank v tu dobu disponoval pro srovnání aktivy 38 bilionů rublů. Zahraniční banky tehdy představovaly 11 procent celkového ruského bankovního kapitálu.

Západ po ruské invazi na Ukrajinu uvalil na ruský bankovní sektor bezprecedentní sankce, které zablokovaly velkým bankám přístup do globálního platebního systému SWIFT a omezily jejich schopnost pracovat s cizími měnami.

