Úvěry z padlé Sberbanky nakonec nikdo nechce

O úvěrové portfolio Sberbank CZ nakonec nikdo z původních tří uchazečů neprojevil zájem. Uvedl to server Lidovky.cz, podle kterého se ucházely o odkup aktiv Sberbank CZ investiční skupina PPF se svou Air Bank, Česká spořitelna a ČSOB. Závaznou cenovou nabídku ale nakonec žádný ze zájemců nepodal.

Sberbank CZ, která je navázána na Rusko, přišla letos na jaře o bankovní licenci. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Městský soud v Praze poté poslal banku do likvidace.

„Zájemci od svých nabídek odstoupili,” sdělila serveru k jednání o prodeji aktiv banky likvidátorka Sberbank CZ Jiřina Lužová. Důvody odstoupení zájemců neuvedla. Podle serveru činila původní nabídka PPF za aktiva banky 52,4 miliardy korun a Česká spořitelna nabízela přibližně 52 miliard. ČSOB údajně měla zájem pouze o hypoteční portfolio Sberbank CZ, takže byla ochotna zaplatit asi 30 miliard, uvedly Lidovky.cz.

Sberbank CZ vlastní přes rakouskou Sberbank Europe ruská Sberbank. Společnost se dostala do problémů poté, co Rusko zahájilo 24. února vojenský útok proti Ukrajině. U poboček Sberbank v Česku se pak tvořily fronty lidí, kteří chtěli zrušit účet nebo se dotazovali na fungování banky. Sberbank CZ následně oznámila uzavření poboček a zastavení transakcí. Ruská Sberbank sdělila v březnu, že odejde z Evropy. Česká národní banka (ČNB) zahájila 28. února kroky k odnětí bankovní licence Sberbank CZ a 2. května o odebrání licence pravomocně rozhodla.

Soud po odnětí licence poslal Sberbank CZ do likvidace a jmenoval likvidátorkou Lužovou. Likvidátorka má posoudit solventnost firmy. Podle posouzení bude následovat buď likvidace Sberbank CZ, nebo insolvenční řízení. Likvidátorka by měla začít zpeněžovat majetek firmy a postupně z výnosů prodeje majetku uspokojovat věřitele. „V současné době provádíme mimořádnou účetní závěrku a audit aktuální hodnoty banky, který rozhodne, zda budeme pokračovat v likvidaci, nebo půjdeme cestou insolvence,” sdělila serveru Lidovky.cz Lužová.

V březnu byla zahájena výplata náhrad vkladů ze Sberbank CZ pro klienty banky. Peníze jsou vypláceny přes Garanční systém finančního trhu prostřednictvím poboček Komerční banky, a to maximálně do 100 tisíc eur (2 499 500 korun) na jednoho vkladatele. Na konci června začal systém vyplácet i takzvané zvýšené náhrady, týkající se vkladů nad základní limit z prodeje domů k bydlení či z dědictví. Výplata zvýšených náhrad se ale týká pouze oprávněných fyzických osob, které do 28. dubna podaly žádost a doložily splnění zákonných podmínek. Peníze měly ve Sberbank CZ i některé kraje a obce. Například Kraji Vysočina v bance zůstalo 2,4 miliardy korun.