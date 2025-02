Fico píše Muskovi: Americké peníze byly na Slovensku použité na politické cíle

Peníze z americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) byly na Slovensku podle slovenského premiéra Roberta Fica použité i na politické cíle v zájmu deformovat politický systém a zvýhodnit jisté politické strany. Fico to napsal miliardáři Elonu Muskovi, kterého americký prezident Donald Trump pověřil škrty ve státní správě a od kterého Fico žádá informace o využití uvedených peněz na Slovensku.

Podle vůdce opozice Michala Šimečky by Fico měl spíše bojovat za slovenský průmysl, a to v souvislosti s plány Trumpa ohledně zavedení dovozního cla. Trump usiluje o výraznou reorganizaci či rozpuštění USAID, kroky jeho administrativy v této záležitosti pozastavil soud.

„Aby bylo možné oddělit užitečné a prospěšné projekty od hrubého zasahování do vnitřních záležitostí SR, považuji za správné obrátit se na Vás s požadavkem o zprostředkování dostupných informací o dotacích a grantech poskytnutých nevládním organizacím, médiím a individuálním novinářům, kteří působili a působí na území Slovenské republiky,“ napsal Fico v otevřeném dopisu. Dodal, že USAID uvedené subjekty podpořila za krátké období dotacemi několika milionů dolarů.

Fico má dlouhodobě komplikovaný vztah s novináři a od předloňského jmenování do čela své již čtvrté vlády několika médií označil za nepřátelská. Kritizoval rovněž část nevládních organizací, které označil za politické.

Kritika opozice

„Místo facebookové korespondence by měl premiér raději začít bojovat za slovenský průmysl. Jeho oblíbenec Trump totiž hrozí celní válkou, na kterou by z celé EU nejvíce doplatilo právě Slovensko. Jenomže to by chtělo od Fica skutečnou práci. Vyjednávání, silná spojenectví s dalšími zeměmi v EU. A to už je nad jeho síly,“ napsal v prohlášení předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Šimečka.

Trumpova administrativa minulý týden nařídila zaměstnancům USAID, aby o víkendu přestali pracovat, a zahraniční pracovníky svolala zpět do Spojených států. Trump už dříve potvrdil, že chce činnost agentury postupně ukončit. Federální soudce pak v pátek nařídil dočasně pozastavit plány na propouštění zaměstnanců agentury.

