Vedení advokátní kanceláře DBK Partners přebírá Vladimíra Knoblochová

DBK Partners má od 1. září 2024 novou vedoucí partnerku. Stává se jí spolumajitelka kanceláře Vladimíra Knoblochová. Ve funkci nahrazuje Ondřeje Davida, který si v gesci ponechá řízení strategických zakázek a business development.

Ondřej David je kromě právních aktivit také majitelem investiční společnosti ICP Group, která se věnuje zejména developmentu v ČR a v USA. Aktuální změna souvisí právě s rovnováhou a dostatkem času. „Určitě chci DBK pomáhat tam, kde mohu přinést největší přidanou hodnotu. Proto i nadále povedu strategické zakázky u klíčových klientů a zapojím se i v oblastech přeshraniční spolupráce,“ řekl Ondřej David.

Vladimíra Knoblochová je jednou z partnerek kanceláře. „Kromě rozvoje DBK Partners povedu i nadále právní tým zejména se zaměřením na korporátní poradenství, M&A, energetiku a nemovitostní transakce. Mým cílem je získávat a rozvíjet talentované odborníky, kteří s námi budou působit dlouhodobě. Chci také rozšiřovat oblasti práva a specializace, jimž se naše kancelář věnuje. V tom nám určitě pomůže i nejnovější posila, Petra Macková, která se specializuje na oblast bankovnictví a IT,“ říká Vladimíra Knoblochová. Mezi její role bude patřit i rozvoj vztahů, kde jistě sehraje svou roli i její členství v iniciativě Inspire&Impact Network.

Petr Burzanovský, další z partnerů kanceláře, se bude kromě vedení právního týmu zaměřeného zejména na energetiku, veřejné zakázky, správní právo, věnovat v roli CFO také finančnímu řízení. „Máme potenciál k růstu a věřím, že nové nastavení nám ideálně umožní jej využít,“ řekl Petr Burzanovský.

V oblasti trestního práva nedochází ke změně a na starosti ji bude mít i nadále jeden z nejzkušenějších odborníků na tuto oblast, Eduard Bruna.

DBK Partners je významnou českou advokátní kanceláři poskytující komplexní právní služby. Tým tvoří zkušení právníci různého zaměření a odborných specializací. Klientům poskytuje komplexní služby, včetně řešení případů s mezinárodním prvkem. Mezi klienty kanceláře patří například Skupina ČEZ nebo developerská ED Group. Své služby poskytuje také ICP Group.

Kancelář spoluvlastní čtyři partneři, a to Ondřej David, Anita Davidová, Petr Burzanovský a Vladimíra Knoblochová.

Od roku 2015 byla DBK Partners mnohokrát oceněna v soutěži Právnická firma roku, a to v oblastech energetiky, transakčního poradenství, kapitálových trhů či působení na mezinárodních trzích.

Roční tržby kanceláře přesáhly v roce 2023 celkem 100 milionů korun.