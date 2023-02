Advokátní kancelář PRK je mezi finalisty soutěže Chambers Europe Awards 2023

Advokátní kancelář PRK Partners, která byla opětovně vybrána mezi pětici nejlepší právních firem v České republice, se stala finalistkou soutěže Chambers Europe Awards 2023.

Hodnocení právních firem a jejich výběr mezi finalisty je výsledkem rozsáhlého průzkumu trhu a tisíců interview uskutečněných týmem více než 200 nezávislých analytiků ratingové agentury Chambers. Letošní vítěz bude oznámen na slavnostním večeru, který se bude konat 25. května 2023 v hotelu Principe di Savoia v Miláně v Itálii.

Jde o ocenění výjimečného postavení advokátní kanceláře v klíčových jurisdikcích v regionu. Odrážejí též úspěchy jednotlivých právních firem za posledních 12 měsíců, včetně vynikající práce, působivého strategického růstu a výtečnosti v oblasti služeb klientům. Oceňují práci národních a mezinárodních advokátních kanceláří v celém regionu na základě průzkumu prováděného pro účely hodnocení právních firem v direktoráři Chambers Europe Guide.

Chambers k oceněním uvádí: „Být hodnocen a poté i zařazen mezi finalisty Chambers Europe Awards znamená, že advokátní kancelář i její členové jsou na špici právnické profese.“

