Drony jsou v kurzu. Primoco UAV ale meziročně vydělalo méně

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV loni vykázal čistý zisk přes 122 milionů korun, což bylo meziročně téměř o 106 milionů méně. Konsolidované výnosy činily 471 milionů korun a zisk před zdaněním a odpisy 147 milionů. Podnik zároveň disponoval hotovostí 231 milionů korun. Uvedl to šéf a zakladatel firmy Ladislav Semetkovský.

Tržby se po výrazném růstu v předchozím období loni ustálily v blízkosti půlmiliardové hranice. Dle šéfa společnosti se však nedá hovořit o stagnaci poptávky. „S ohledem na bezpečnostní situaci ve světě a stále častější uplatnění v civilním sektoru, se zájem o bezpilotní prostředky neustále zvedá. Pohybujeme se však ve vysoce sofistikovaném oboru, kde se uzavření jedné transakce od prvotního kontaktu až po dodávku počítá na roky, spíše než na měsíce,“ popisuje ředitel společnosti s tím, že se počet otevřených obchodních jednání v různé fázi rozpracovanosti v roce 2024 znásobil.

Společnost loni také získala největší zakázku ve své historii. „Kontrakt na dodávku 24 strojů One 150 za 450 milionů korun je významný nejen z hlediska samotného prodeje, ale každý bezpilotní letoun, jenž putuje k zákazníkovi, s sebou nese potenciál dlouhodobé spolupráce – od servisu a údržby, přes výcvik operátorů až po případné doplnění flotily na základě příznivých zkušeností s One 150,“ doplnil Semetkovský.

Bezpilotní letoun Primoco One 150 jako první ve své kategorii středně těžkých bezpilotních strojů letos v zimě získal vojenskou certifikaci dle standardů NATO. Bez dalších dodatečných zkoušek tak může být zařazován do výzbroje států NATO, což je klíčové v době, kdy zejména evropští členové Severoatlantické aliance postupně ohlašují výrazné navýšení výdajů na obranu. Kromě toho drží i civilní oprávnění létat nad hustě osídlenými oblastmi, což rozšiřuje možnosti jeho komerčního využití či nasazování na mise operované policií, hasiči, záchranáři či dalšími bezpečnostními složkami.

Společnost v roce 2024 rovněž významně investovala, aby byla na budoucí růst dodávek připravena. V průmyslové zóně v Písku získala pozemky, na nichž plánuje v roce 2026 začít stavět nové výrobní, servisní, řídicí a výcvikové centrum. Kromě toho již disponuje dokončenou projektovou dokumentací, na jejímž základě podala žádost o stavební povolení. Projekt, jenž leží v těsné blízkosti firemního letiště, a počítá s vysokou mírou robotizace a automatizace, navýší výrobní kapacitu Primoco UAV na 300 letounů ročně – trojnásobek současného maxima.

