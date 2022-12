Kam tohle až zajde? Twitter rozpustil poradní skupinu pro boj s dezinformacemi a zločinem

Nejbohatší obyvatel planety Elon Musk převzal sociální síť Twitter mimo jiné s tím, že chce zvýšit svobodu slova, což podle kritiků znamená nárůst dezinformací na populární síti. A další Muskův krok zřejmě vzbudí další nedůvěru – rozpustil skupinu nezávislých expertů, kteří poskytovali vedení Twitteru poradenství v otázkách moderování kontroverzního obsahu na síti, napsal deník The Wall Street Journal.

Reklama

Rada zvaná Trust and Safety Council vznikla v roce 2016. Jejím úkolem bylo na platformě pomáhat řešit například případy sexuálního zneužívání dětí, nenávistné projevy, obtěžování, pokusy o sebepoškozování a další problémy. Vedení Twitteru členy rady o rozpuštění informovalo v pondělí večer e-mailem, do kterého měl možnost deník The Wall Street Journal nahlédnout.

Další stovky lidí opouštějí Twitter. Nepřistoupili na Muskovo ultimátum Zprávy z firem Odhadem stovky zaměstnanců se rozhodly opustit firmu Twitter poté, co jim nový majitel Elon Musk dal ultimátum, aby se buď připojili k závazku tvrdě pracovat, nebo aby odešli. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž Twitter zaměstnancům rovněž oznámil, že do pondělí zavírá kanceláře. ČTK Přečíst článek

„Jak se Twitter posouvá do nové fáze, přehodnocujeme, jak nejlépe vnést externí pohledy do naší práce na vývoji produktů a zásad. V rámci tohoto procesu jsme se rozhodli, že Rada pro důvěru a bezpečnost není tou nejlepší strukturou, jak to udělat,“ citoval WSJ z e-mailu podepsaném „Twitter“. Vedení Twitteru nereagovalo na žádost o komentář.

Další nápady údajně vítány

Vedení Twitteru v e-mailu dodalo, že práce na tom, aby se aplikace stala „bezpečným a informativním místem, se bude vyvíjet rychleji a agresivněji než kdy předtím“ a že „bude i nadále vítat budoucí nápady, jak tohoto cíle dosáhnout“.

Muskovy eskapády s Twitterem mají vlivného zastánce – šéfa investiční banky Morgan Stanley Leaders Nástup Elona Muska do čela své nové a drahé akvizice v podobě sociální sítě Twitter sebou přinesl obrovské propouštění, odchod velkých inzerentů v čele s Applem i celebrit se svými účty a nejistotu ohledně nárůstu šíření nepravdivých informací na této síti. Kromě kritiků ale našel nejbohatší muž planety a novopečený majitel Twitteru i jednoho velmi vlivného zastánce – šéfa americké investiční banky Morgan Stanley Jamese Gormana. duk Přečíst článek

Reklama

Akce přichází ve stejný den, kdy se Twitter rozhodl zvýšit své příjmy, které nejsou spojeny s digitální reklamou, a to tím, že znovu zavedl placenou předplatitelskou službu Twitter Blue. Díky ní uživatelé uvidí méně reklam a získají modrou ikonu a přístup ke speciálním funkcím, jako například dodatečnou úpravu tweetů. Modrá ikona dříve sloužila k potvrzení autenticity účtů známých novinářů, komentátorů, politiků a dalších veřejných osobností. Síť tyto ikony poskytovala zdarma na základě vlastního rozhodnutí.

Jakou roli bude rada hrát poté, co Musk koupil Twitter za 44 miliard dolarů, nebylo jasné. Minulý měsíc vedení Twitteru odložilo pravidelné zasedání rady na 15. prosince. Minulý týden Twitter posunul datum na pondělí. A minulý týden tři členové rady oznámili, že z ní odejdou, s tím, že „bezpečnost a blaho uživatelů Twitteru je na ústupu“.

Majitel Facebooku, Twitter – a nyní Amazon. Chystá největší propouštění v historii Zprávy z firem Americký internetový obchod Amazon hodlá zrušit kolem 10 tisíc pracovních míst, což by představovalo největší propouštění v historii tohoto podniku. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom dnes informoval deník The New York Times (NYT). Amazon po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Působí také v České republice, kde zaměstnává několik tisíc lidí. ČTK, duk Přečíst článek