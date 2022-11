Další stovky lidí opouštějí Twitter. Nepřistoupili na Muskovo ultimátum

Odhadem stovky zaměstnanců se rozhodly opustit firmu Twitter poté, co jim nový majitel Elon Musk dal ultimátum, aby se buď připojili k závazku tvrdě pracovat, nebo aby odešli. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž Twitter zaměstnancům rovněž oznámil, že do pondělí zavírá kanceláře.

Reklama

Krize ve společnosti provozující stejnojmennou sociální síť podle deníku The Guardian ohrožuje samotné její fungování. Některé veřejně známé osoby i úřady začaly zveřejňovat alternativní místa, kde budou v budoucnu zveřejňovat informace.

Oznámené odchody poukazují na neochotu některých z přibližně 3000 zaměstnanců Twitteru zůstat ve firmě, kde Musk už nedávno propustil asi polovinu pracovníků včetně nejvyššího vedení a nemilosrdně v ní mění firemní kulturu s důrazem na dlouhou pracovní dobu a intenzivní tempo.

Musk poslal ve středu zaměstnancům Twitteru e-mail, ve kterém uvedl, že „abychom mohli vybudovat průlomový Twitter 2.0 a uspět ve stále konkurenčnějším světě, budeme muset být v budoucnu mimořádně tvrdí”. Zaměstnanci byli dále vyzváni, aby klikli na „ano”, pokud chtějí zůstat. Ti, kteří neodpoví do čtvrtečních 17:00 místního času (23:00 SEČ), bude se předpokládat, že si zvolili možnost firmu opustit. Dostanou ale odstupné, stálo v e-mailu.

Zaberete? Nebo jdete? Odpověď chci do čtvrtka, vyzval Musk zaměstnance Twitteru Leaders Jeden jediný klik rozhodne o osudu zaměstnanců Twitteru, kteří přestáli první vlnu padáků. Nový majitel a šéf sociální sítě Elon Musk jim zaslal e-mail s odkazem, na němž mají odsouhlasit nové pracovní podmínky. V nich se mimo jiné zavazují k mimořádnému pracovnímu nasazení, kdy přesčasy budou nový standard. Pokud na podmínky nepřistoupí, budou muset Twitter opustit s tříměsíčním odstupným v kapse. ČTK, vku Přečíst článek

Více než 110 zaměstnanců nejméně na čtyřech kontinentech veřejně oznámilo své rozhodnutí odejít z Twitteru a na 500 dalších napsalo vzkazy na rozloučenou v interním chatovacím nástroji Twitteru. Asi 15 zaměstnanců naopak zveřejnilo záměr ve společnosti zůstat. Musk se ve čtvrtek setkal s některými špičkovými zaměstnanci, aby se jim pokusil odchod rozmluvit, uvedl Reuters, který se odvolává na své zdroje z Twitteru.

Reklama

Mezi odcházejícími je mnoho pracovníků zodpovědných za opravu chyb a prevenci výpadků služeb, což vyvolává otázky ohledně stability celé platformy, uvedl Reuters. Podle jednoho ze zdrojů obeznámeného se situací hrozí Twitteru výpadky. „V mnoha oblastech už není nikdo, kdo by ty opravy dělal,” uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

Musk ve čtvrtek pozdě večer na Twitteru uvedl, že se výpovědí neobává, protože „nejlepší lidé zůstávají”. Bez bližšího upřesnění dodal, že užívání Twitteru „dosáhlo dalšího historického maxima”.

Spletl jsem se, napsal Zuckerberg a propustil tisíce lidí Zprávy z firem Ve stopách Twitteru Elona Muska kráčí i další z amerických miliardářů, Mark Zuckerberg. Ve společnosti Meta Platforms chystá obří propouštění. Matku Facebooku musí opustit 11 tisíc lidí, což představuje asi 13 procent její pracovní síly. ČTK, vku Přečíst článek

Dnes je váš poslední den v práci, napsal Musk tisícům lidí a vyhodil je Leaders Miliardář a výstředník Elon Musk Twitter poněkud přeplatil a nyní řeší, co se ztrátovou firmou. Začal propouštěním celých oddělení. Co to udělá s volbami, ptají se Američané. tzv Přečíst článek