Lukáš Kovanda: ČEZ bude štědrý. Chystá se vyplatit rekordní dividendu

Loňský zisk energetické společnosti ČEZ překonal očekávání, která již sama o sobě pro něj vyznívala mimořádně příznivě. Akcie společnosti by tak měly při dnešním burzovním obchodování dostat silný růstový impuls a je možné, že pokoří svoji nejvyšší cenu za období od loňského léta.

Hrubý zisk ČEZ před zdaněním, odpisy a platbou úroků (EBITDA) vykázal hodnotu 131,6 miliardy korun, zatímco analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali dle prostřední hodnoty svých odhadů pouze 120,2 miliardy, tedy údaj o takřka desetinu nižší. Skutečný hrubý zisk překonal odhady všech jedenácti analytiků, jež agentura do šetření zahrnula.

Upravený čistý zisk pak činí 78,4 miliardy korun, kdežto trh předpokládal, že to bude 68,8 miliardy.

ČEZ potěší akcionáře rekordní dividendou

ČEZ měl podle analytiků vyplatit dividendu nejpravděpodobněji kolem hodnoty 88 korun na akcii, přičemž v odhadu dividendy panoval mezi experty značný rozptyl, od 48 do 110 korun. Vzhledem k zisku, který překonává očekávání všech z nich, by dividenda měla být v horní třetině uvedeného pásma, případně i mírně nad ním, tj. zhruba v rozmezí od 90 do 120 korun na akcii.

Dividendová politika ČEZ stanovuje horní hranici dividendy vzhledem k vykázanému hospodářskému výsledku na úrovni 117 korun, což znamená, že stát coby hlavní akcionář podniku by získal rekordních zhruba 44 miliard korun. Celkově na dividendě, daních z příjmu a odvodech z tržeb výroby letos ČEZ státu odvede přes 100 miliard korun. Nejvyšší dividenda, kterou ČEZ kdy vyplácel, byla nominálně o více než polovinu nižší, činila 53 korun na akcii. ČEZ ji vyplácel roku 2010, ze zisku za rok 2009.

V roce 2009 totiž dosáhl ČEZ svého dosud nejvyššího čistého zisku, který tehdy dosahoval 51,9 miliardy korun. To kvůli inflačnímu znehodnocení odpovídalo loni 75,6 miliardy korun. Loňský čistý zisk, uvedených 78,4 miliardy korun, tak představuje nejvyšší zisk v historii ČEZ nejen nominálně, ale též reálně.

ČEZ loni dosáhl historicky zcela mimořádného výsledku zejména kvůli dopadům války na Ukrajině, jež zdražily energie v čele s plynem a elektřinou natolik, že podnik prodával elektřinu v průměru za dvojnásobek úrovně roku 2021. K vyššímu než analytiku očekávanému zisku dále přispěly hlavně zisky z obchodování s plynem, jejichž navýšení umožnilo získání kapacity na zpracování zkapalněného plynu v Nizozemsku.

