Baterie o velikosti domu. ČEZ buduje v Ostravě-Vítkovicích největší akumulátor v Česku

Skupina ČEZ buduje v Ostravě-Vítkovicích největší akumulátor v Česku. Baterie bude velká jako rodinný dům. Její vybudování, které přijde na více než 100 milionů korun, má pomoci stabilizovat českou energetickou soustavu. V plném provozu bude ve druhé polovině letošního roku, uvedl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol. Do roku 2030 má ČEZ za cíl postavit nová úložiště energie o kapacitě 300 megawattů.

Reklama

Výkon bateriového úložiště bude deset megawattů a systém pojme 9,45 megawatthodiny energie, tedy trojnásobek současné největší baterie ČEZ v Tušimicích na Chomutovsku. „Akumulační systém podpoří transformaci české energetiky a přispěje ke stabilizaci energetické sítě díky poskytování služeb výkonové rovnováhy,” uvedl mluvčí.

Velkokapacitní baterie v areálu Energocentra Vítkovice bude fungovat ve vazbě s konvenčním blokem, který je významným regionálním dodavatelem energií. Zhotoviteli jsou společnosti ČEZ Energetické služby ze skupiny ČEZ ESCO a společnost IBG Česko. Provozovatelem bude ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO.

Velmi ambiciózní plán ČEZu? První malý modulární reaktor chce spustit za devět let Zprávy z firem Malé modulární reaktory by podle ČEZ mohly být v Temelíně, Tušimicích, Prunéřově, Ledvicích, Poříčí, Dětmarovicích a Dukovanech. Jde o místa, kde jsou nyní uhelné či jiné elektrárny. První takový reaktor bude stát v roce 2032 v Temelíně, uvedla ředitelka útvaru ČEZ pro rozvoj malých modulárních reaktorů Silvana Jirotková. Kolik bude stavba reaktoru stát, nikdo ze zástupců ČEZ neuvedl. ČTK Přečíst článek

Baterie velká jako rodinný dům

„Baterie umožní kromě klasického ukládání energie především poskytování různých typů podpůrných služeb v čele s primární regulací frekvence. V praxi tak při poklesu frekvence v síti pod 50 hertzů začne bateriový systém v řádu milisekund dodávat regulační energii a naopak při frekvenci nad 50 hertzů ji ze soustavy odebírat,” uvedla firma. Generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák uvedl, že bateriový systém ve Vítkovicích dokáže kromě poskytování podpůrných služeb například pokrýt denní spotřebu 1300 domácností.

Skupina ČEZ plánuje bateriové systémy umístit i v areálech dalších klasických elektráren, využity by byly opět hlavně pro poskytování podpůrných služeb. Od roku 2019 provozuje v areálu elektrárny Tušimice akumulační systém, který pojme 2,8 megawatthodiny energie.

Reklama

Jaroslav Míl: Sedm bodů, které zachrání českou energetiku Názory Jeden z nejfundovanějších expertů na energetiku a bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl popisuje pro newstream.cz v sedmi bodech svůj pohled na to, jakým směrem a v jakých krocích by se měla ubírat česká energetika, aby přežila současné výzvy. Doporučuje, co by se mělo stát, aby Česko mělo bezpečný systém a přiměřeně drahou elektřinu a plyn. Jaroslav Míl Přečíst článek

„Evropská energetika se dynamicky mění, ale základem zůstává bezpečná dodávka energií a stabilita sítí. Rostou proto požadavky na kapacity pro spolehlivě uložení nebo naopak rychlé dodání energie a také pro poskytování tzv. podpůrných služeb. Naším cílem je vybudovat 300 MW v akumulaci do roku 2030 a intenzivně pracujeme na prvních velkých projektech,” uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Jaroslav Míl: Zestátnění části ČEZ je zbytečný krok. Cenu elektřiny to nesníží Leaders Proč se vláda rozhodla zestátnit výrobu elektřiny společnosti ČEZ? Podle Jaroslava Míla, bývalého šéfa ČEZ a také dřívějšího vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, je pro Česko mnohem důležitější vytvořit nový design energetického trhu. A v rámci unie obhájit české zájmy. To prý vláda nedělá. Násilné přebírání sta procent části ČEZ vidí Míl jako zbytečné, možná dokonce jako zástěrku skutečných problémů. Ani pokud by stát svůj záměr dokončil, na cenu elektřiny pro spotřebitele to podle něj nebude mít vliv. Dalibor Martínek Přečíst článek