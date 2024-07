Řeckým ostrovům hrozí kolaps. Chybí voda a nezvládají turistickou invazi

Od pandemie v letech 2020 až 2022 se cestovní ruch v celé Evropě znovu zrychluje. V přímořských letoviscích se tak zhoršily problémy se zásobováním, ulice jsou ucpané turisty i automobily a vznikají i další problémy. Některá oblíbená turistická místa se proto pokoušejí zmírnit tlak turistů poplatky, návštěvnickými stropy a dokonce dočasnými zákazy. Známky úspěchu jsou zatím nejasné, protože rekordní léto teprve začíná.

Nálada obyvatel nejvyhlášenějších turistických center Evropy je velmi špatná. Děsí je nezvladatelné davy turistů. Benátky zavedly vstupné a zakázaly vstup početným skupinám. Ve španělských destinacích Mallorca a Kanárské ostrovy protestují místní obyvatelé za návrat svého životního prostoru, který jim stále víc zabírají prázdninoví návštěvníci. Podobná situace vládne i v Barceloně, kde se obyvatelé rovněž rozčilují na záplavu turistů, která je omezuje.

Ještě dál zašel například italský ostrov Capri. Ten koncem června úplně zakázal vstup turistům kvůli vážnému nedostatku vody a strachu ze zhroucení místní infrastruktury. Opatření bylo sice krátkodobé, ale dle starosty se může kdykoli opakovat.

„Problém se neomezuje pouze na několik ostrovů a rozhodně se netýká pouze Itálie a Řecka,“ řekl pro agenturu Bloomberg Ioannis Spilanis, odborný asistent z University of the Egean. „Problém je více než zřejmý minimálně od roku 2018. Pak přišla pandemie, my jsme na to zapomněli a tlačili na návrat cestování a turistiky, abychom napravili škody v cestovním ruchu," říká k vážné situaci.

Cestovní ruch je pro řeckou ekonomiku stěžejní, znovu láme rekordy doby před pandemií a podle World Travel představoval v roce 2023 téměř jednu pětinu ekonomické produkce země.

Řecko loni přilákalo 32,7 milionu turistů, tedy o 18 procent více než rok předtím. Dle Bank of Greece bylo z hlediska cestovního ruchu velmi úspěšné i letošní první čtvrtletí, kdy do Řecka dorazilo o čtvrtinu víc návštěvníků než loni.

Letoviska v ohrožení

Nárůst cestovního šílenství však vyvolává nevoli místních. Starosta ostrova Serifos Konstantinos Revinthis, například řekl, že od prosince do února nejsou na ostrově otevřené žádné restaurace. „Nic už není pro místní,“ dodal.

Řecké ostrovy Serifos, Folegandros a Sifnos se letos dostaly na seznam nejohroženějších míst Evropy sestavený památkovou skupinou Europa Nostra, která poukázala na „bouřlivou výstavbu“ a degradaci přírodních zdrojů. V červenci zde navíc vypukly lesní požáry.

Starosta Revinthis pro Bloomberg řekl, že turisty letos čeká nemilé překvapení kvůli nedostatku vody a měli by se také připravit na zhoršující se dopravní zácpy, které by mohly způsobit, že zmeškají čas odjezdu trajektu. „Musí třeba vědět, že se nebudou moci osprchovat,“ dodal na vysvětlenou.

K jeho názoru se připojil i starosta další turistické perly, ostrova Santorini. „Pro Santorini bude letošek velmi špatný rok,“ uvedl Nikos Zorzos. Ostrov si dle něj již nemůže dovolit ani jedno lůžko pro ubytování navíc. Magistrát ale není schopen zakázat novou výstavbu, a tak chce, aby zasáhla athénská vláda. Santorini očekává letos v létě 3,4 milionu turistů, přestože místní úřady žádají omezení od roku 2012, řekl Zorzos.

Znepokojení v Evropě

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis připustil, že oblast čelí problémům s nadměrnou turistikou a v červnu oznámil plány na omezení výletních lodí u nejoblíbenějších ostrovů. „Myslím, že to zredukujeme příští rok,“ řekl Mitsotakis.

Nová pravidla by mohla vést k omezení počtu ostrovních kotvišť nebo zavedení nabídkového řízení na sloty. To je nejnovější návrh na omezení jednodenních výletníků z výletních lodí.

Problémy na ostrovech uznala i Evropská komise a ve zprávě z roku 2018 uvedla, že návštěvníci přinášejí na Santorini miliardu eur ročně, přičemž jejich počet vzrostl až na 107,8 turistů na každých 100 obyvatel. Některé z negativních dopadů „mají trvalé následky na ostrov a jeho komunitu,“ napsali autoři zprávy.

