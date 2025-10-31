Cestovka Travel Family končí. Ruší rezervace zájezdů na příští rok

Nový magazín právě vychází!

Cestovní kancelář Travel Family, pod kterou spadají známé značky Vítkovice Tours a Viamare, ukončuje činnost. Společnost to oznámila ve svém vyjádření. Na konec skupiny jako první upozornil server Seznam Zprávy. Zájezdy do konce roku proběhnou, klienti s rezervací na příští rok dostanou peníze zpět.

Zájezdy s odjezdem do 31. prosince 2025 se podle Travel Family uskuteční podle plánu. Klientům, kteří měli rezervace s odjezdem od 1. ledna 2026, kancelář zrušila dovolené a vrátí jim zálohy.

„Společnost Travel Family již nebude nadále aktivně působit v oblasti klientského cestovního ruchu s výjimkou dokončení zájezdů naplánovaných do konce roku 2025. Jedná se o manažerské rozhodnutí přijaté po důkladné analýze a související s vývojem trhu a podnikatelskými prioritami firmy,“ uvedla CK ve svém oficiálním prohlášení.

Trh pod tlakem nákladů a změn v chování zákazníků

Ukončení činnosti Travel Family představuje jednu z největších změn v českém cestovním ruchu posledních let. Podle serveru Seznam Zprávy je důvodem kombinace tlaku na marže, růstu nákladů a proměny poptávky zákazníků, kteří stále častěji volí individuální rezervace či online platformy místo tradičních cestovních kanceláří.

Skupina Travel Family patřila k větším hráčům na trhu, mimo jiné díky značkám zaměřeným na letní pobyty v Chorvatsku, Řecku nebo Itálii. Značka Vítkovice Tours působila na trhu více než 30 let a specializovala se především na Jadran, zatímco Viamare nabízela zájezdy do Řecka a Středomoří.

Jiné cestovky zatím posilují

Odborníci na cestovní ruch upozorňují, že konec Travel Family neznamená systémovou krizi. „Na trhu vidíme spíše přeskupování sil. Klienti se přesouvají k větším a digitálně flexibilnějším kancelářím,“ uvedl pro Seznam Zprávy analytik cestovního trhu, který si nepřál být jmenován.

Konec Travel Family může být zároveň signálem, že menší a střední kanceláře bez silného kapitálového zázemí budou mít proti velkým hráčům, jako jsou Čedok nebo Fischer, stále těžší pozici.

Co bude s rezervacemi a značkami

Travel Family ujistila, že všem klientům, jejichž zájezdy byly zrušeny, vrátí peníze v plné výši. Zatím není jasné, zda značky Vítkovice Tours a Viamare převezme jiný subjekt, nebo budou zcela ukončeny. Podle dostupných informací na webu společnosti zůstávají zatím aktivní pouze kontaktní služby pro dokončení aktuálních zájezdů.

