Český průmysl zpomaluje, stavebnictví naopak prudce ožívá
Česká ekonomika v únoru ukázala smíšený vývoj. Zatímco průmyslová výroba dál rostla, její tempo už třetí měsíc v řadě zpomaluje, naopak stavebnictví se po lednovém poklesu vrátilo k výraznému růstu. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla o 1,3 procenta, po lednovém revidovaném růstu o 2,7 procenta. Meziměsíčně se zvýšila rovněž o 1,3 procenta. „Růst průmyslové výroby v únoru pokračoval. Ke kladnému výsledku nejvíce přispěly kovozpracující či automobilový průmysl. Záporným směrem vývoj nejvíce ovlivnila výroba elektřiny a plynu, kde se projevily zejména plánované odstávky v některých elektrárnách,“ uvedl ředitel příslušného odboru ČSÚ Radek Matějka.
Hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně vzrostla o 1,6 procenta, přičemž zahraniční zakázky stouply o 2,5 procenta a tuzemské naopak mírně klesly o 0,3 procenta. Meziměsíčně ale objem zakázek klesl o šest procent, především kvůli vysoké srovnávací základně z ledna v automobilovém průmyslu. „Meziroční růst hodnoty nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnilo odvětví výroby strojů a zařízení, kde přibyly zakázky směřující například do energetiky nebo do stavebnictví,“ uvedla Veronika Doležalová z ČSÚ. Naopak pokles zaznamenaly zakázky v automobilovém, chemickém, papírenském a textilním průmyslu.
Průmysl zároveň dál snižuje počet zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční stav klesl meziročně o 1,1 procenta, zatímco průměrné mzdy vzrostly o 6,6 procenta.
Stavebnictví posiluje
Naopak stavebnictví se po lednovém poklesu vrátilo k růstu. V únoru se stavební produkce meziročně zvýšila o 4,1 procenta a meziměsíčně o 0,8 procenta. Hlavním tahounem bylo pozemní stavitelství, tedy výstavba budov, které vzrostlo o 7,8 procenta. Inženýrské stavitelství, zahrnující například dopravní či energetickou infrastrukturu, naopak kleslo o 5,5 procenta.
Růst stavebnictví podpořila i silná bytová výstavba. Úřady v únoru vydaly 4676 stavebních povolení, meziročně o 6,6 procenta více. Podlahová plocha nových budov se zvýšila zhruba o pětinu. „Za únorovým růstem počtu vydaných stavebních povolení stála nová výstavba především bytových budov a tomu odpovídá i pětinový růst podlahové plochy nových budov,“ uvedla Petra Cuřínová z ČSÚ.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Počet zahájených bytů vzrostl meziročně o 45,9 procenta na 3923, dokončeno bylo 3222 bytů, což představuje zhruba pětinový nárůst. Růst byl patrný především u bytových domů.
Zaměstnanost ve stavebnictví naopak rostla. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se zvýšil o dvě procenta a jejich průměrná mzda meziročně vzrostla o 2,8 procenta.
Data tak ukazují rozdílný vývoj dvou klíčových sektorů české ekonomiky – zatímco průmysl ztrácí tempo, stavebnictví se opírá o silnou poptávku, zejména v oblasti bytové výstavby.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.