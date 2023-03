Prazdroj si loni spravil chuť. Po dvou covidových ročních poklesech prodal v Česku více piva

Plzeňský Prazdroj loni zaznamenal po dvou covidových letech, kdy jeho prodeje klesaly, růst. V Česku prodal celkem 7,3 milionu hektolitrů piv, tedy o téměř 12 procent víc než v roce 2021. Dařilo se všem jeho hlavním značkám. Díky cílené a dlouhodobé podpoře gastronomie se podařilo také nastartovat prodeje v hospodách a restauracích, které odebírají naše pivo, uvedla tuzemská pivovarnická jednička.

„Předchozí dva roky naše domácí prodeje klesaly. Přesto jsme se snažili investovat do podpory hospod a restaurací, aby dokázaly nesnadné covidové období překonat. Většině z těch, kterým dodáváme pivo, se to podařilo a rok 2022 pro ně opět znamenal oživení,“ uvedl obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz. „Bohužel přišla energetická krize a vysoká inflace, takže restart gastra a návrat k období před pandemií je zatím tak na půli cesty,“ dodal.

V hospodách a restauracích loni Prazdroj zvýšil prodeje o téměř 13 procent, přesto nedosáhl rekordního roku 2019. „Růstu pomáhá obliba našich čepovaných piv. Spotřebitelé si často vybírají podnik právě podle toho, jestli má naše značky, a to má pozitivní dopad i na prosperitu samotných podniků,“ podotkl Mráz.

Do hospod a restaurací investoval půl miliardy

Prazdroje se snaží starat o hospody nejen, co se týče školení čepování piva. Pivovar jim bezplatně poskytuje vybavení jako výčep, sklo nebo vybavení zahrádek, a nabízí jim také vlastní rozvojové a školicí programy.

„Česko je jedinečné svou rozsáhlou sítí hospod a restaurací. Je to vlastně tradiční sociální síť sloužící k setkávání, diskuzím, oslavám nebo seznamování. Chceme toto prostředí kultivovat a rozvíjet, a proto do něj systematicky investujeme. Jen loni to bylo téměř půl miliardy korun a pro letošek máme na podporu hospod a restaurací připravenou obdobnou částku,“ poznamenal Mráz.

V podpoře bude Prazdroj pokračovat přesto, že ani pro něj nebyly poslední měsíce jednoduché. „Prudce rostly ceny vstupů, především energií, obalů a pohonných hmot. Těmto okolnostem jsme museli přizpůsobit mnoho našich aktivit a činností. Náš meziroční růst ale dokazuje, že se nám podařilo se s tím úspěšně vypořádat,“ dodal Mráz.

