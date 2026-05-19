Češi čekají na moderní léky skoro dva roky. Dostupnost nových terapií se zhoršila
Čeští pacienti se k inovativním lékům dostávají pomaleji než dříve. Podle nové analýzy EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2025 se průměrná doba čekání na moderní léčbu v Česku za poslední dva roky prodloužila o půl roku na 659 dní. Zhoršila se také dostupnost nových přípravků: z celkem 168 sledovaných molekul se k pacientům dostala jen polovina.
Čeští pacienti čekají na moderní léčbu v průměru 659 dní od chvíle, kdy je nový lék schválen Evropskou lékovou agenturou. Vyplývá to z nové analýzy Patients W.A.I.T. Indicator 2025, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací EFPIA.
Za poslední dva roky se tak čekání na inovativní léky v Česku prodloužilo přibližně o půl roku. Tuzemští pacienti čekají déle než pacienti v řadě jiných evropských zemí, například v Rakousku či Maďarsku. Česko se zároveň dostává pod průměr Evropské unie.
K pacientům se dostane jen polovina nových léků
Zhoršení se netýká pouze rychlosti vstupu nových léčiv do systému. Po několika letech klesl také počet přípravků, které se k českým pacientům vůbec dostanou. Ze 168 sledovaných nových molekul bylo v Česku dostupných 84, tedy přesně polovina. V předchozím období činila dostupnost 62 procent.
Česká republika si sice v evropském srovnání stále vede lépe než většina zemí, odstup od nejúspěšnějších států se ale zvětšuje. V Německu dosahuje dostupnost inovativních léčiv 93 procent, v Rakousku 85 procent a v Itálii 79 procent.
Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.
Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.
„Za každým číslem o dostupnosti léčby stojí konkrétní pacient. Inovativní léky dokážou prodloužit život a zlepšit jeho kvalitu a přinášejí nové možnosti tam, kde dříve účinná léčba neexistovala,“ uvedl Mehrdad Doustdar, předseda představenstva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
Schválení léku nestačí
Podle AIFP nestačí, aby byl lék pouze schválen. Klíčové je, aby se reálně dostal k pacientům.
„Za poslední dva roky jsme se v tomto měřítku zhoršili o téměř šest měsíců. To znamená, že ve chvíli, kdy je nový lék schválen Evropskou lékovou agenturou, český pacient bude v průměru čekat ještě 659 dní, tedy rok a deset měsíců,“ upozornil výkonný ředitel AIFP David Kolář.
Za delším čekáním podle něj nestojí jediná příčina. Hodnocení nových léčiv je složitější než dříve, protože inovativní terapie bývají komplexnější a často jsou určeny pro menší skupiny pacientů. Náročnější je proto nejen odborné hodnocení, ale také vyjednávání mezi farmaceutickými firmami a zdravotními pojišťovnami. Samotná jednání podle AIFP trvala v průměru o měsíc déle než v předchozích letech.
Kolář zároveň upozorňuje na tlak, pod kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ústavu podle něj přibývá agenda, mimo jiné v souvislosti se společným evropským HTA hodnocením, personální kapacity se ale dlouhodobě nezvyšují.
Nové léky brzdí omezení i regionální rozdíly
I když se nové léky do Česka dostanou, pacienti k nim často nemají plný přístup. Devět z deseti inovativních léčiv má podle AIFP větší či menší indikační nebo preskripční omezení, případně jsou dostupná jen přes paragraf 16.
„Pro Českou republiku je typické, že nové léky sem umíme dostat, ale přes všechny limitace se k nim dostane jen část pacientů, kteří by je potřebovali,“ uvedl Kolář.
Nenápadný kašel, zadýchávání nebo únava. Příznaky, které lidé často podceňují. Za nimi se ale může skrývat vážné onemocnění – plicní fibróza. Lékaři varují, že klíčem k úspěšné léčbě je včasný záchyt. Ten dnes stále častěji umožňuje i vyšetření původně určené pro odhalení rakoviny plic. A Češi ve screeningu udávají tempo.
Nenápadný kašel, zadýchávání nebo únava. Příznaky, které lidé často podceňují. Za nimi se ale může skrývat vážné onemocnění – plicní fibróza. Lékaři varují, že klíčem k úspěšné léčbě je včasný záchyt. Ten dnes stále častěji umožňuje i vyšetření původně určené pro odhalení rakoviny plic. A Češi ve screeningu udávají tempo.
Dostupnost moderní léčby navíc závisí i na místě bydliště. Většina nových léků je dostupná hlavně ve specializovaných centrech, která jsou soustředěna zejména ve větších městech. Pacienti v regionech tak mohou mít menší šanci se k terapii dostat.
Část léčby by mohla být blíž pacientům
Jednou z cest ke zlepšení má být revize nastavení specializované centrové péče. Centralizace má podle AIFP v řadě případů smysl, u některých léků ale může zbytečně prohlubovat regionální rozdíly. Část léčby by mohla být pacientům dostupná blíže jejich bydlišti.
Ministerstvo zdravotnictví zároveň připravuje rozvolnění některých preskripčních omezení. Od 1. července by vybrané léčivé přípravky mohli nově předepisovat také praktičtí lékaři, což je běžné v řadě evropských zemí.
AIFP upozorňuje také na nutnost aktualizace hranice ochoty platit, kterou při hodnocení léků používá Státní ústav pro kontrolu léčiv. Tato hranice je podle asociace beze změny od roku 2011. Metodiky zdravotních pojišťoven, které určují maximální hrazenou částku za léčbu, se zase nezměnily od roku 2018.
Do dostupnosti promlouvá i globální cenová politika
Do dostupnosti moderních léků mohou promlouvat i globální faktory. AIFP zmiňuje například americkou cenovou politiku Most Favoured Nation, podle níž mají být ceny léčiv v USA odvozovány od nejnižších cen v referenčních zemích. Mezi nimi jsou i evropské státy včetně České republiky.
Podle Koláře proto Česko není izolovaným trhem. Ceny nastavené v Česku mohou ovlivňovat referenční systémy v dalších zemích a tím i rozhodování farmaceutických firem o investicích, výzkumu či uvádění nových terapií na trh.
Inovativní léčba může šetřit veřejné rozpočty
AIFP a ekonomové zároveň zdůrazňují, že inovativní léčba není jen nákladem pro zdravotnictví. Podle Aleše Roda, výkonného ředitele Centra ekonomických a tržních analýz, mohou moderní terapie šetřit veřejné rozpočty tím, že lidem umožní zůstat déle ekonomicky aktivní, sníží počet hospitalizací a omezí potřebu sociálních dávek či dlouhodobé péče.
„Dostupnost inovací není náklad, ale racionální investice. Inovativní léčba umožňuje lidem pokračovat v běžném životě. Státu tak přináší úspory v řádech miliard korun ročně a zároveň posiluje dlouhodobou výkonnost celé ekonomiky,“ uvedl Rod.
Negativní trend se podle AIFP musí zastavit
Podle autorů analýzy je letošní výsledek varováním, že i relativně dobře fungující systém je nutné průběžně upravovat. Pokud se negativní trend nezastaví, bude se podle AIFP dále prodlužovat doba, po kterou čeští pacienti čekají na účinnější léčbu, lepší kvalitu života i větší šanci na zvládnutí nemoci.
