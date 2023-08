Pivo bude stát 70 korun. Smiřte se s tím

Lidé v Praze letos platí v průměru za jedno čepované dvanáctistupňové pivo přes 64 korun, o devět procent více než loni. V celém Česku dosáhla průměrná cena 54 korun. A s aktuálním rozhodnutím vlády a sněmovny o zvýšení DPH u piva se cena v hlavním městě dostane přes psychologickou hranici 70 korun, varuje Asociace malých a středních podniků.

Pražské restaurace v červenci prodávaly půllitr dvanáctistupňového piva v průměru za 64,30 korun. Loni to bylo 58,80 korun, meziročně se tedy cena zvýšila o více než devět procent. Po zvýšení DPH na točené pivo by tak cena mohla příští rok překročit 70 korun. Uvedl to Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků s odkazem na data z pokladních systémů společnosti Dotykačka, která je poskytuje zhruba 8000 podnikům v Česku. V celé ČR činila v červenci průměrná cena 54 korun, zatímco loni ve stejném období to bylo 49,80 korun. Cena se tak zvýšila o více než osm procent.

Vláda ve svém ozdravném balíčku plánuje přesunout točené pivo z desetiprocentní sazby DPH do základní sazby 21 procent. Pokud by se tedy červencové průměrné ceny již nezměnily, od nového roku by byl po zvýšení DPH na točené pivo celorepublikový průměr zhruba 59 korun za půllitr piva. V Praze by podle Kastnera cena již 70 korun překročila.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) však dnes řekl, že nic nenaznačuje tomu, že by cena za půl litr točeného piva měla překonat 70 korun. Ceny potravin podle něj klesají spolu s tím, jak klesá inflace. Podle Kastnera však v poslední době rostla cena piva z měsíce na měsíc.

Prazdroj loni zdražoval dvakrát

Cenu piva mohou zároveň významně ovlivnit také pivovary, které běžně na podzim upravují ceny. Například Plzeňský Prazdroj loni ceny čepovaného piva zvyšoval od dubna o korunu na půllitr a znovu v říjnu, kdy se cena zvedla o 1,70 koruny. Následovaly ho například Staropramen nebo Budějovický Budvar. Pivovary loni úpravy cen zdůvodňovaly hlavně rostoucími cenami energií.

Výborný dnes mluvil o cenách piva v souvislosti se začínající sklizní chmele. Letos se očekává lepší úroda než loni. Měla by dosáhnout 6000 tun, což je o více než 1500 tun více než loni. Výrazně lepší však byla předloňská úroda, kdy dosáhla 8306 tun. Podle ministra by ale průměrná úroda neměla mít na cenu piva negativní vliv.

Ekonom z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity Tomáš Maier již dříve řekl, že právě u piva tvoří zemědělské komodity jako ječmen nebo chmel jen velmi malou součást konečné ceny produktů. U velkých pivovarů jen asi procento konečné ceny jejich produktů, dodal.

Kastner již dříve změny DPH na pivo kritizoval mimo jiné v souvislosti s rozhodnutím vlády nezavést spotřební daň na takzvaná tichá vína. Kvůli změně DPH na pivo, které tvoří stále velkou část tržeb řady podniků, očekává, že může skončit řada podniků hlavně v regionech a malých obcích. Asociace malých a středních prosazovala alespoň roční odklad změn v DPH.

Podle Výborného zástupci koalice a některých ministerstev právě dnes v podvečer projednají možnosti zdanění tichého vína. Očekává přitom návrhy, které by administrativně nezatížily vinaře. Změny nebudou součástí ozdravného balíčku, uvedl ministr v Oboře u Loun, kde byl na návštěvě u pěstitelů chmele. Lidovci dlouhodobě prosazují zachování nulové spotřební daně na nešumivá vína, proti naopak byli při jednání o konsolidačním balíčku TOP 09, STAN, Piráti a část ODS.

