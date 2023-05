Část zemí EU odmítala platit za vakcíny proti covidu. Češi byli poslušní, přesto EU omezí dodávky

Evropská sedmadvacítka omezí nákupy vakcín proti covidu-19, které jí dodává společnost Pfizer zhruba o třetinu. Důvodem je neochota některých států platit za nové dodávky vakcíny. Češi mezi rebelanty nepatří.

Reklama

Pandemie skončila a covid-19 již podle Světové zdravotnické organizace nepředstavuje výrazné globální ohrožení. V důsledku toho Evropská unie výrazně omezí odkupy vakcín proti covidu-19. Domluvila se na tom se společnostmi Pfizer a BioNTech a sníží nákupy vakcín o 35 procent. Důvodem byla neochota některých zemí platit za nové vakcíny, uvedla agentura Bloomberg.

„Již v březnu ministři zdravotnictví Bulharska, Polska, Litvy a Maďarska sepsali společné prohlášení, v němž požadovali, aby Evropská komise zahájila jednání o výrazném snížení dodávek vakcín,“ uvedla Lyubov Pronina z agentury Bloomberg.

WHO odpískala globální stav nouze kvůli koronavirové pandemii. Na covid se ale přitom stále umírá Politika Celosvětové hrozbě pandemie covidu-19 je oficiálně konec a situace už nevyžaduje stav nouze. Rozhodla o tom Světová zdravotnická organizace (WHO), kterou citují zahraniční tiskové agentury. Pro jednotlivé země se tím nic nemění. A neznamená to ani konec úmrtí v důsledku covidu. ČTK Přečíst článek

„Dohoda, ke které jsme spolu s komisí dospěli, vychází ze závazku naší společnosti reflektovat měnící se zdravotní potřeby evropských zemí,“ prohlásila společnost Pfizer. Na hospodaření firmy by to podle odborníka na zdravotnictví Sama Fazeliho mělo mít dopad ve výši 1,5 až 2,1 miliardy dolarů.

Stovky milionů vakcín

Evropská unie od roku 2021 koupila stovky milionů vakcín. V původní smlouvě mezi EU a Pfizerem z roku 2021 byla na rok 2023 naplánována dodávka 450 milionů vakcín (dalších 450 milionů vakcín dodala firma v letech 2021 a 2022). Na základě nového kontraktu by měla Unie dostat celkem méně než 300 milionů dávek.

Světová zdravotnická organizace sice odvolala globální pandemickou hrozbu, zároveň ale doporučuje i nadále aplikovat posilovací dávky vakcíny, a to zejména aby se dál bránilo šíření nákazy, ale také aby zejména u ohrožených pacientů nedocházelo ke komplikacím.

Účet za covid. Pandemii nejvíc odnesl cestovní ruch v Praze a na Karlovarsku Money Proticovidová omezení v letech 2019 až 2021 tvrdě dopadla na cestovní ruch v celé republice. Nejvíc ovšem zasáhla Prahu a Karlovarský kraj. Podle údajů, které nyní zveřejnil Český statistický úřad, poklesla hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu v hlavním městě během dvou let o více než polovinu na hodnotu 25,1 miliardy korun, zatímco v roce 2019 dosahovala 53,2 miliardy korun. dna Přečíst článek

V důsledku odvolání pandemické hrozby však v řadě zemí končí také bezplatná aplikace vakcín.

Evropská komise k novému kontraktu s Pfizerem vydala soubor otázek a odpovědí. Z nich vyplývá, že navzdory ukončení pandemické hrozby ze strany Světové zdravotnické organizace, Evropská unie bude nadále veškeré otázky spojené s covidem-19 řešit společně prostřednictvím takzvaného Společného vyjednávacího týmu. Právě ten vyjednává například smlouvy s předními dodavateli vakcín, kterými jsou Pfizer nebo Moderna.

Lukáš Kovanda: Kdo u nás zlevňuje potraviny? Nikdo, lidem prostě došly peníze Názory Je to taková ekonomická dojmologie. Vláda tvrdí, jak svým tlakem dosáhla poklesu cen potravin. A prodejci nám tu měsíce tvrdili, jak jsou vysoké ceny důsledkem války na Ukrajině. Ale všechno je trochu jinak. Jak? To ve svém komentáři vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Česko platí miliardy

Již počátkem května uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), že Česko rozloží dodávky dosud objednaných vakcín od firmy Pfizer/BioNTech proti covidu-19 až do konce roku 2026. Díky uzavření dodatku mezi Evropskou komisí a výrobcem ušetří ČR skoro dvě miliardy korun. Česko do konce loňského roku za proticovidové vakcíny vydalo 14,6 miliardy korun, přičemž ty od firmy Pfizer/BioNTech vyšly na 11,2 miliardy korun.

V Česku má dokončené základní očkování asi 65 procent populace, jednu posilující dávku má třetina lidí a sedm procent dvě. Využito bylo více než 18,6 milionu dávek, z nich přes 15 milionů od Pfizer/BioNTech. Další byly darované do zahraničí nebo zničeny kvůli expiraci. Zájem podle údajů ministerstva setrvale klesá. Letos očkování zahájilo jen zhruba 1800 lidí, celkem bylo letos podáno 35 tisíc dávek. V rozpočtu na letošní rok má na nákup vakcíny ministerstvo vyčleněnu miliardu korun.

„Jelikož covid-19 nikam nezmizel, tak očekáváme i v příštích letech potřebu naočkovat proti němu zranitelné skupiny naší populace,“ dodal Válek. Na podzim loňského roku ministerstvo doporučovalo přeočkování zejména lidem nad 60 let.

Květnový propad. Důvěra v českou ekonomiku klesla u podnikatelů i spotřebitelů Money Dva měsíce důvěra v českou ekonomiku rostla, ale v květnu se trend otočil. Meziměsíční pokles je o 3,1 bodu na 94,1 bodu. Víru v ekonomiku ztráceli podnikatelé i spotřebitelé. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziročně je celková důvěra také nižší, loni v květnu činila 102 bodů. ČTK Přečíst článek

Turecká lira se před volebním víkendem propadla na dno Money Před víkendovými prezidentskými volbami se turecká lira propadla na rekordní minimum. Za dolar se ráno přechodně platilo i 20 lir, než se měna odpoutala ode dna. Čtvrteční obchodování lira uzavřela na 19,8695 liry za dolar a letos zatím oslabila o 6,4 procenta. ČTK, obi Přečíst článek