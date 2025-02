Česko vyřadilo prošlé vakcíny proti covidu za miliardy

Česko od roku 2021 vyřadilo 17 milionů dávek prošlých vakcín proti covidu-19 v hodnotě asi 7,5 miliardy korun, uvedl server iROZHLAS.cz na základě informací ministerstva zdravotnictví.

Česko dosud podle úřadu nakoupilo zhruba 40 milionů vakcín proti onemocnění způsobovanému koronavirem. První potvrzené případy covidu-19 se v zemi objevily před pěti lety, 1. března 2020. Od té doby se nemoc prokázala ve více než 4,8 milionu případů, u některých lidí opakovaně, zemřelo skoro 44 tisíc nakažených.

„Do konce roku 2024 bylo objednáno pro ČR více než 40 milionů dávek v celkové částce téměř 18 miliard korun, z toho byly cca čtyři miliony dávek darovány,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Zájem o očkování je nyní nižší než na vrcholu pandemie. Podle ministerstva také vakcíny rychle zastarávají, protože jsou průběžně dodávány očkovací látky přizpůsobené nově se objevujícím kmenům viru. „V listopadu byla poslední šarže upravená na poslední kmen, na podzim by měla být další. Pokud už máte vakcínu novou, používáte tu, a stará jde stranou,“ řekl serveru náměstek ministra Jakub Dvořáček. Podle analýzy serveru Politico jen ke konci roku 2023 jednotlivé státy Evropské unie vyřadily 215 milionů dávek vakcín proti covidu-19, z toho nejvíce Německo s 83 miliony vakcín.

Očkování proti koronaviru začalo v Česku 27. prosince 2020 stejně jako ve většině ostatních zemí Evropské unie. V prvních dvou letech byl zájem poměrně vysoký, ke konci roku 2022 mělo v České republice ukončené základní, většinou dvoudávkové očkování téměř 6,9 milionu lidí, tedy asi 65 procent obyvatel. Poměrně výrazný byl ještě zájem o první posilovací dávku, kterou dostalo asi 4,4 milionu lidí. Pro další očkování už si ale přišly jen stovky tisíc lidí. V letošní očkovací sezoně od začátku září 2024 do konce srpna 2025 se nechalo očkovat asi 300 tisíc lidí, z toho naprostá většina - téměř 75 procent - starších 65 let.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Dvořáčka bude Česko dostávat další vakcíny až do roku 2026. Plánovaný nákup vakcín v roce 2026 vyplývá ze smlouvy, kterou členské státy EU včetně Česka uzavřely na počátku pandemie covidu-19 v roce 2020 s farmaceutickými společnostmi Pfizer/BioNTech. Podle aktualizované verze smlouvy, kterou EU vyjednala za českého předsednictví, však nebudou muset státy do konce lhůty odebrat původní počet vakcín. Mohou zaplatit výrobci poplatek, aby nemusely brát vakcíny, o nichž vědí, že by se nevyužily.

