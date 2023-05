Účet za covid. Pandemii nejvíc odnesl cestovní ruch v Praze a na Karlovarsku

Proticovidová omezení v letech 2019 až 2021 tvrdě dopadla na cestovní ruch v celé republice. Nejvíc ovšem zasáhla Prahu a Karlovarský kraj. Podle údajů, které nyní zveřejnil Český statistický úřad, poklesla hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu v hlavním městě během dvou let o více než polovinu na hodnotu 25,1 miliardy korun, zatímco v roce 2019 dosahovala 53,2 miliardy korun.

Ze svého zaměstnání v turismu odešlo v Praze mezi roky 2019 a 2021 i přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti přes 17 procent pracovníků. V metropoli cestovní ruch zaměstnával 5,6 procenta lidí, tedy téměř každého osmnáctého pracujícího.

V Karlovarském kraji obor opustila dokonce téměř čtvrtina lidí. Karlovarsko přitom zůstávalo i v roce 2021 regionem s nejvyšším podílem zaměstnanosti v oboru a také s nejvyšším podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty všech odvětví kraje. V Karlovarském kraji v turismu přímo pracovalo 9,5 tisíce lidí, což představovalo podíl 7,8 procenta na zaměstnanosti regionu. V oboru zde působil zhruba každý třináctý pracující. Vyšší objem lidské práce je v tomto regionu tradičně spojen s poskytováním převážně lázeňských a wellness služeb.

Jižní Čechy předběhly Prahou

Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů vyjadřuje podíl na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví, vždy přímo v daném regionu. Nejvyšší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský kraj, kde v roce 2021 cestovní ruch tvořil tři procenta regionální hrubé přidané hodnoty a 2,7 miliardy korun. V roce 2019 to však bylo 5,4 procenta.

Praha dosáhla hodnoty 1,65 procenta, nad ní se umístil Jihočeský kraj s 1,8 procenta . Průměr za celou Českou republiku činí 1,5 procenta. Nadprůměrné hodnoty vykazují ještě kraje Jihomoravský, Královehradecký a Liberecký.

V Česku se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů. Oproti roku 2021 to sice znamená nárůst o 71 procent, stále je to ale o 2,5 milionu turistů méně než v předcovidovém roce 2019. Ve srovnání s ním totiž stále scházeli zahraniční turisté.

