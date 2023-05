WHO odpískala globální stav nouze kvůli koronavirové pandemii. Na covid se ale přitom stále umírá

Celosvětové hrozbě pandemie covidu-19 je oficiálně konec a situace už nevyžaduje stav nouze. Rozhodla o tom Světová zdravotnická organizace (WHO), kterou citují zahraniční tiskové agentury. Pro jednotlivé země se tím nic nemění. A neznamená to ani konec úmrtí v důsledku covidu.

Celosvětová pandemie covidu-19 už není zdravotním stavem nouze s mezinárodním dosahem. Podle agentury Reuters o tom dnes rozhodla Světová zdravotnická organizace (WHO). Svůj nejvyšší stupeň pohotovosti WHO vyhlásila 30. ledna 2020. Konkrétní dopady dnešní oznámení nemá, protože každá země si o ochranných opatřeních rozhoduje sama, poznamenala agentura DPA.

Pandemie měla dopad i na ekonomiku

Reuters označuje postup WHO za významný krok k ukončení pandemie, která zabila více než 6,9 milionu lidí a narušila globální ekonomiku a způsob života. Stav nouze pomohl soustředit mezinárodní pozornost na zdravotní hrozbu a posílit spolupráci v poskytování vakcín a léčby.

Zrušení stavu nouze je znamením pokroku, který svět učinil v těchto oblastech, ale covid-19 tu zůstane, byť už nepředstavuje mimořádnou událost, uvedla WHO.

Počet úmrtí v souvislosti s koronavirovou nákazou klesl z maxima více než 100.000 mrtvých za týden v lednu 2021 na něco přes 3500 v týdnu do letošního 24. dubna, vyplývá z dat WHO.

