Brusel přiklepl Česku miliardy z Národního plánu obnovy

Evropská komise schválila Česku dotace ve výši 702 milionů eur, v přepočtu zhruba 17,9 miliardy korun, v rámci mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize. Česko podle komise splnilo podmínky, aby mohlo další finance z Národní plánu obnovy získat.

„Po posouzení žádosti o platbu předložené 6. prosince 2023 komise předběžně dospěla k závěru, že Česko uspokojivě splnilo 28 milníků a cílů stanovených v prováděcím rozhodnutí Rady pro vyplacení druhé a třetí splátky," uvádí v prohlášení komise.

První řádnou platbu schválila Evropská komise České republice už loni v únoru, tehdy šlo o dotace v objemu 928 milionů eur, tedy 23,6 miliardy korun. V letošním roce plánuje Česko podat žádost o proplacení i čtvrté a páté tranše Národního plánu obnovy. Zatím ale není rozhodnuto, zda půjde o jednu žádost za obě tranše dohromady (jako tomu bylo nyní), nebo dvě samostatné žádosti.

Šestice pilířů

Národní plán obnovy má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Loni v září Evropská komise schválila jeho revidovanou podobu a současně s tím i zvýšení objemu peněz určených pro Česko o 2,2 miliardy eur na 9,2 miliardy eur, tedy 234,2 miliardy korun. Z toho 736 milionů eur (18,7 miliardy korun) tvoří peníze z projektu REPowerEU, které mají jít na investice do rozvodné sítě, obnovitelných zdrojů a čisté dopravy. Peníze z Národního plánu obnovy může Česko čerpat v devíti platbách.

Národní plán obnovy vznikl v Evropské unii ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. Primárním cílem českého plánu obnovy je zvýšení ekonomické prosperity a zkvalitnění života.

