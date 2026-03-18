Bonusy v ČT budí emoce. Chudárek bere miliony, Souček se soudí
Šéf České televize Hynek Chudárek si přijde na miliony navíc. Rada mu přiznala plný bonus, zatímco jeho předchůdce Jan Souček se domáhá doplatku soudní cestou.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek dostane za druhé pololetí minulého roku bonus v plné výši, tedy 1,73 milionu korun. Rozhodla o tom ve středu Rada ČT.
Bonus za pololetí se vypočítává jako pětinásobek měsíční mzdy, kterou měl loni Chudárek, tedy 346 tisíc korun.
Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.
Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům
Názory
Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.
Splnil všechna kritéria
Pro přiznání bonusu musel Chudárek splnit celkem šest kritérií s různou procentní váhou. Mezi kritérii jsou hospodaření ČT a plnění rozpočtu, podíl na trhu, spokojenost veřejnosti, manažerské výsledky nebo dodržování právních norem a plánů.
Rada vedla diskusi o kritériu týkajícím se aktivní podpory dobrého jména ČT, nakonec ale hlasováním rozhodla o jeho úplném splnění.
Předchůdce dostal jen zlomek
Chudárkův předchůdce Jan Souček, kterého radní loni odvolali, dostal za celý rok 2024 jen desetiprocentní bonus. S výtkami, které vedly ke snížení bonusu, ale nesouhlasí a obrátil se na soud.
V rámci pokusu o smír navrhl doplacení bonusu do výše 50 procent, což by znamenalo doplatek zhruba 1,3 milionu korun.
Nedělní diskusní pořad České televize Debata ČT, který dočasně nahrazuje Otázky Václava Moravce, bude moderovat zástupce šéfredaktora Martin Řezníček, uvedla Česká televize s tím, že na další proměně pořadu bude televize pracovat.
Debatu ČT povede Martin Řezníček. Televize chystá další změny
Politika
Nedělní diskusní pořad České televize Debata ČT, který dočasně nahrazuje Otázky Václava Moravce, bude moderovat zástupce šéfredaktora Martin Řezníček, uvedla Česká televize s tím, že na další proměně pořadu bude televize pracovat.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.