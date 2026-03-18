Bonusy v ČT budí emoce. Chudárek bere miliony, Souček se soudí

Hynek Chudárek, nový šéf ČT
Šéf České televize Hynek Chudárek si přijde na miliony navíc. Rada mu přiznala plný bonus, zatímco jeho předchůdce Jan Souček se domáhá doplatku soudní cestou.

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek dostane za druhé pololetí minulého roku bonus v plné výši, tedy 1,73 milionu korun. Rozhodla o tom ve středu Rada ČT.

Bonus za pololetí se vypočítává jako pětinásobek měsíční mzdy, kterou měl loni Chudárek, tedy 346 tisíc korun.

Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům

Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.

Splnil všechna kritéria

Pro přiznání bonusu musel Chudárek splnit celkem šest kritérií s různou procentní váhou. Mezi kritérii jsou hospodaření ČT a plnění rozpočtu, podíl na trhu, spokojenost veřejnosti, manažerské výsledky nebo dodržování právních norem a plánů.

Rada vedla diskusi o kritériu týkajícím se aktivní podpory dobrého jména ČT, nakonec ale hlasováním rozhodla o jeho úplném splnění.

Předchůdce dostal jen zlomek

Chudárkův předchůdce Jan Souček, kterého radní loni odvolali, dostal za celý rok 2024 jen desetiprocentní bonus. S výtkami, které vedly ke snížení bonusu, ale nesouhlasí a obrátil se na soud.

V rámci pokusu o smír navrhl doplacení bonusu do výše 50 procent, což by znamenalo doplatek zhruba 1,3 milionu korun.

Debatu ČT povede Martin Řezníček. Televize chystá další změny

Nedělní diskusní pořad České televize Debata ČT, který dočasně nahrazuje Otázky Václava Moravce, bude moderovat zástupce šéfredaktora Martin Řezníček, uvedla Česká televize s tím, že na další proměně pořadu bude televize pracovat.

Český byznys si může „líznout" i Gulfstream nebo helikoptéru

České firmy už neřeší jen vlaky a traktory. Na leasing si pořizují i letadla – včetně tryskáčů za miliardy korun.

Od secondhandových lokomotiv a vagónů až po Gulfstream G650ER. Tak se proměňují potřeby českých firem, které 30 let doprovází leasingová společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF). Oproti klasickému bankovnímu úvěru má leasing řadu výhod. Své o tom ví třeba majitel dopravního impéria RegioJet a Student Agency Radim Jančura.

„Jsme mnohem blíž byznysu, než je banka. Protože se pohybujeme mezi výrobci, ať už dopravní techniky, strojního vybavení a podobně, a mezi tím, kdo tu techniku kupuje. Tedy mezi průmyslovými a stavebními firmami, dopravci či zemědělci,“ podtrhuje David Formánek, generální ředitel leasingové společnosti Société Générale Equipment Finance (SGEF) ze skupiny Komerční banky.

„Jsme tam, kde jsou investice. Jsme spojovací článek mezi klientem, tedy tím, kdo kupuje, investuje, a výrobcem. Takže se vedle výsledovky a rizika bavíme velmi intenzivně také o byznys modelu, o fungování daného zařízení, o technologiích, o úsporách,“ dodává.

Z kabiny ticha: Jak řidič z Domažlic zažívá revoluci v nákladní dopravě

Nafta zdražuje, emisní mýto roste a tlak na snižování emisí sílí. V Domažlicích se mezitím objevuje technologie, která může kamionovou dopravu posunout novým směrem. Místní řidič v seriálu Obyčejná práce popisuje své první zkušenosti s elektrickým tahačem, zatímco vedení firmy mluví o změnách, které může elektrifikace přinést dopravcům.

Rychlost se počítá

Velkým želízkem v ohni konkurenceschopnosti SGEF nejen vůči bankovním produktům, ale i vůči konkurenci v oboru, je rychlost vyřízení. Obchodní ředitelka společnosti Eva Jiránková na včerejším setkání s novináři uvedla, že loni bylo 38 procent nových obchodů schváleno během jednoho dne po odevzdání požadovaných podkladů.  Společnost používá pro schvalování transakcí do 350 tisíc eur automatický systém posuzování žádostí.

SGEF, která je na trhu právě 30 let a nedávno se odkupem od francouzské skupiny Société Générale stala stoprocentní dcerou Komerční banky, loni zaznamenala rekordní objem financování investic ve výši 18 miliard korun, což znamená o třetinu vyšší objem než před pandemií covidu. Na relevantním trhu je SGEF lídrem se zhruba 21procentním podílem.

Doprava, zemědělství i high-tech

Největší zásluhu na loňském růstu obchodního objemu měla doprava, která se dlouhodobě na portfoliu SGEF podílí asi 30 procenty. Nové obchody v oblasti dopravní techniky loni dosáhly 6,5 miliardy korun, což znamená meziroční zvýšení o 11 procent a 35 procent celkových loňských nově uzavřených obchodů. Významný podíl na tom měly investice dopravců do pořízení vozidel v železniční a autobusové dopravě.

Další dvě miliardy přidala do portfolia SGEF zemědělská technika a 1,6 miliardou přispělo financování hight-tech technologií, zatímco strukturované financování přidalo 2,5 miliardy korun.

Jak zdůraznila obchodní ředitelka Jiránková, společnost sleduje nové trendy a vychází vstříc digitalizaci, robotizaci a dalším nejnovějším trendům a je také otevřena vstupu nových výrobců na náš trh, což přináší značné úspory nákladů pro klienty. A velmi vítá nové technologie, jako třeba elektrizaci nákladní dopravy, protože to znamená i snižování uhlíkové stopy. To je pro skupinu Komerční banky velmi důležité kritérium. Jiránková zmínila také schopnost pomoci s celým projektem. Jako bylo například financování nákupu elektrických nákladních aut, kde se řešila i fotovoltaika a nabíjecí infrastruktura, a to se všemi detaily.

Řehákova Direct Group posiluje investiční byznys. Od finančníka Stuchlíka kupuje firmu Asset Management

Direct Investments, součást skupiny Pavla Řeháka, posiluje investiční pilíř akvizicí společnosti Asset Management podnikatele a finančníka Petra Stuchlíka. Firma chce díky získané licenci a infrastruktuře rozvíjet digitální investování i správu majetku.

Žluté vlaky a autobusy pro Jančuru

Jedním z klíčových klientů leasingové firmy pod křídly Komerční banky je už 15 let vlakové a autobusové impérium Radima Jančury. Jak Jančura uvedl na včerejším setkání SGEF s novináři, před 15 lety byla firma ochotna, na rozdíl od jiných financiérů, dát důvěru jeho projektu a financovat nákup ojetých lokomotiv a vagónů z Itálie a Rakouska. Dnes mu SGEF finančně pokrývá nákupy flotil nejmodernějších vícesystémových lokomotiv RegioJet Pool, které obsluhují dálkové trasy ve střední Evropě.

Celkově SGEF do železničních projektů se žlutými vlaky za oněch 15 let investoval 2,1 miliardy korun. Další oblastí dlouhodobé spolupráce mezi SGEF a Radimem Jančurou je i dopravní společnost Student Agency s jejími žlutými autobusy.

Železniční vozidla, ale i letadla a vrtulníky

Zhruba třetina loňských nových obchodů tedy šla do oblasti dopravní techniky. Vedle železničních vozidel a autobusů SGEF financovala nákladní automobily, tahače, návěsy a přívěsy, ale také letadla a vrtulníky. Těch za tři desítky let své existence pokryla celkem 91. Nejdražším předmětem v historii společnosti byl business jet Gulfstream G650ER, financovaný částkou 1,3 miliardy korun.

Jančura zmodernizuje flotilu. RegioJet nakoupí několik desítek hybridních jednotek

České „mozky na kolejích" válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group

Passer začal stavět největší kancelářský projekt v Praze

Společnost Passerinvest Group Radima Passera zahájila výstavbu nové administrativní budovy Sequoia v pražských Roztylech. Jde o největší kancelářskou budovu, která se v současnosti v Praze staví pro volný trh. Za dva roky nabídne 33 tisíc metrů pronajímatelné plochy.

V pražských Roztylech začala stavba jednoho z největších kancelářských projektů posledních let. Radim Passer ve středu dopoledne symbolicky poklepal kladívkem na základní kámen nové kancelářské budovy, která vyrůstá mezi křižovatkou pražského okruhu s dálnicí D1 a Krčským lesem. Půjde o monumentální a také technologicky aktuálně nejvyspělejší budovu o délce téměř dvou set metrů.

Jedenáctipodlažní budovu navrhlo architektonické studio A8000 pod vedením architekta Martina Krupauera, který mimo jiné vede tým, který připravuje projekt Vltavské filharmonie. Na výstavbě se již pracuje, datum dokončení míří na první polovinu roku 2028.

Na projektu se podílejí dva investoři, společnosti Passerinvest Group a Gemo Jaromíra Uhýrka, která je zároveň zhotovitelem stavby. Passer si drží v projektu většinový podíl.

Nájemce žádný, ambice velké 

Architektonicky inovativní budova bude mít jedenáct nadzemních a čtyři podzemní podlaží. Součástí projektu je velká střešní terasa se zelení a relaxační zóny. Díky umístění na hlavní pražské cyklostezce bude nájemcům k dispozici kolárna se šatnami a sprchami.

„V současné době stavíme a připravujeme nejvíce projektů v jeden čas za celou dobu našeho podnikání. Dva multifunkční objekty Hila a Orion stavíme na Brumlovce, Sequoia představuje náš další zcela nový administrativní projekt, který posouvá standardy současného trhu,“ říká Radim Passer, zakladatel a šéf Passerinvest Group.

Brumlovka zase poroste. Radim Passer do toho dá miliardy

Radim Passer, jeden z nejbohatších Čechů, vytvořil fenomén pražské Brumlovky – místa, kde se v moderních kancelářských budovách soustředila smetánka nadnárodních firem. Mezi nimi například Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další.

Budova, která bude za dva roky stát na velmi viditelném místě a která má ambici stát se jednou z dominant Prahy, ještě nemá ani jednoho nájemce. „Je to spekulativní projekt,“ přiznává Eduard Forejt, ředitel developmentu Passerinvestu. Jde o neobvyklý přístup, kancelářské projekty v Česku totiž obvykle vznikají, až když se pro ně najde klíčový nájemce. Vzhledem k faktu, že v Praze se v posledních letech kanceláře téměř vůbec nestaví a poptávka převyšuje nabídku, dává plán smysl.

Moderní technologie v hlavní roli

Investice do projektu bude kolem čtyř miliard korun, polovinu zainvestují oba hlavní investoři. Budova bude vybavena tepelnými čerpadly, fotovoltaickými panely a sálavými stropy, což zajistí nízkou spotřebu energie. O výši nájmu se ve společnosti zatím diskutuje, částka by podle aktuálních úvah měla začínat na 23,50 eura za metr čtvereční s tím, že nízké náklady na servis, osvětlení a energie, ušetří nájemcům dvě až čtyři eura.

Sequoia navazuje na již dokončený projekt administrativní budovy Roztyly Plaza a čtyřhektarový revitalizovaný park Nové Roztyly. Po dostavění budovy chystá Passer v přilehlém prostoru residenční výstavbu, projekt Arboretum.

Mosty, tramvaje a byty: jak rok 2026 promění Prahu

Rok 2026 přinese do Prahy viditelné změny. Dokončení Dvoreckého mostu, start nových tramvajových tratí a pokračující výstavba v bývalých brownfieldech posunou město do další fáze rozvoje. Současně se chystá schválení Metropolitního plánu, který má zrychlit povolování staveb a změnit podobu metropole.

Nejluxusnější byt v Karlíně? Na vrcholu věže, kde výhled na Hrad stojí desítky milionů

V nejvyšším patře věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse z projektu Nový Rohan. Interiér navrhla designérka Lucie Koldová, dokončení je plánováno na začátek roku 2028.

