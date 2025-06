Novým šéfem České televize je Hynek Chudárek

Novým generálním ředitelem České televize Rada ČT zvolila obchodního ředitele Hynka Chudárka. Po odstoupení programového ředitele Milana Fridricha dostal od 16 přítomných radních 13 hlasů. O výsledku volby informoval radní Ladislav Mrklas. Fridrich bude po dohodě s Chudárkem jeho statutárním zástupcem a zůstane v nejvyšším vedení ČT, jež chce Chudárek podle svých slov výrazně zredukovat.

Rada se usnesla, že nový ředitel do čela veřejnoprávní instituce letos hospodařící s rozpočtem více než 7,5 miliardy korun, nastoupí 1. července. Vedení televize převezme od dosavadního zastupujícího ředitele Michala Fily. Funkční období generálního ředitele je šest let.

Chudárek byl zvolen v šestém kole volby. V prvním před týdnem neuspěli Miroslav Karas, Jiří Ponikelský a Libuše Šmuclerová, v dalších kolech, z nichž tři se konala dnes, byly počty hlasů pro něj a Fridricha vyrovnané, nikdy ale nedosáhly požadovaného minima deseti hlasů.

Výběrové řízení na generálního ředitele ČT rada vypsala poté, kdy na začátku května odvolala po roce a sedmi měsících ve funkci Jana Součka. Podle zdůvodnění radních se dopustil několika porušení zákona o České televizi. Souček v roce 2023 ve výběru porazil dosud nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka.

Redukce managementu

Chudárek už dříve uvedl, že chce v případě svého zvolení zredukovat nejvyšší management na polovinu a hledat úspory uvnitř televize. Plánuje také zrušení dvou divizí a zrušení producentského systému. Je proti sloučení s Českým rozhlasem a upřednostňuje stávající systém financování prostřednictvím poplatků, který znamená více peněz proti financování ze státního rozpočtu.

Chudárek, který v minulosti spoluzakládal soukromou televizi Óčko a do ČT přišel v roce 2012, chce místo 19 manažerů na prvním stupni řízení devět vedoucích pracovníků. Počítá přitom s většinou stávajících manažerů. Plánuje také zrušení nesourodé divize korporátních vztahů a divize vývoje a programu. Producentský systém by pak nahradil šesti žánrovými producentskými centry se čtyřmi šéfproducenty.

Zkvalitnění regionálního zpravodajství

Vedle domácího zpravodajství z tuzemských center považuje za nezbytné zkvalitnit zpravodajství z regionů. Podíl regionálního zpravodajství by měl být v souladu s návrhem veřejnoprávního memoranda spolu se zahraničním zpravodajstvím na 50 procentech vysílacího času. Vzniknout by mohly zahraniční zpravodajské posty na Ukrajině, v Indii nebo v Jižní Americe. Co se týče ekonomického zpravodajství, chce obnovit samostatnou ekonomickou redakci. Je také pro výstavbu nové budovy zpravodajství na Kavčích horách.

Minimálně v první polovině funkčního období Chudárek nepočítá se znovuzavedením kanálu ČT 3. „Vzhledem k pozastavení výroby v důsledku nedostatku finančních prostředků bude teprve nyní znovuobnovena výroba dramatiky se setrvačností tři roky. Využití archivů tak bude potřebné, a hlavně viditelné na kanálu ČT 1,“ uvedl. Zároveň chce ve výrobě pořadů prohloubit spolupráci s nezávislými producenty a zakázkovými výrobci, a to až z 50 procent.

Do budoucna plánuje vytvořit samostatný program s přesným vysílacím schématem ČT sport 2 na digitální platformě. Za důležité také považuje dokončení nového studia s cílem realizace kontinuálního vysílání.

Budoucnost audiovizuálního vysílání vidí v propojení lineárního a digitálního prostředí do jednoho celku. Lineární vysílání předpokládá pro konzervativní a starší diváky a on-line distribuci pro mladší diváky.

