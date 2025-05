Souček skončil jako šéf ČT. Na jeho místo chce Šmuclerová

Ve vedení České televize skončil její dosavadní generální ředitel Jan Souček. Odvolala jej Rada České televize. Ta zvolí nového šéfa České televize 18. června. O týden dříve vybere z přihlášek, které obdrží, pětici finalistů.

Na místo odvolaného ředitele Součka se již oficiálně přihlásila předsedkyně představenstva vydavatelství Czech News Center Libuše Šmuclerová. Ta v minulosti působila v ČT i v televizi Nova. „Ano, budu kandidovat,“ potvrdila.

Mezi kandidáty na uvolněné místo, o kterých spekulují média, je také ředitel zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena, výkonný ředitel obchodu ČT Hynek Chudárek nebo ředitel programové divize ČT Milan Fridrich. Kandidaturu zvažuje i bývalý moderátor hlavní zpravodajské relace České televize Události Jakub Železný. Uvedl ovšem, že funkce šéfa ČT pro něj není něco, o co by nějak zásadně životně usiloval. „Ale budu v příštích týdnech hlavně usilovat o to, abych mohl mít jistotu, že ta televize bude plnit tu roli, kterou má mít. A nedopadne jako v některých okolních zemích. A jestli u toho budu jako moderátor zpravodajství nebo jako generální ředitel, je úplně jedno,“ doplnil. Serveru Novinky.cz řekl, že na 99 procent bude kandidovat.

Porušení zákona

Důvodem odvolání Součka bylo podle radních několikeré porušení zákona o České televizi. Souček podle nich mimo jiné nevhodně komunikoval s veřejností, rušil publicistické pořady, vyhrožoval zrušením několika kanálů ČT v případě nezvýšení TV poplatku nebo radu neinformoval o vyvíjeném nátlaku na něj. Souček uvedl, že trochu v rozporu s odůvodněním a výtkami radních je ČT v dobré kondici a má po roce a půl zajištěné financování na desítky let dopředu. Pro odvolání bylo v tajném hlasování 15 radních z celkem 17 aktuálních členů. Potřeba byly dvě třetiny hlasů všech členů, tedy 12.

Souček ve funkci strávil jeden rok a sedm měsíců z šestiletého mandátu. Do jmenování nového generálního ředitele televizi povede ředitel divize Korporátní služby Michal Fila. „ČT má připravenou celou řadu rozvojových projektů, takže svému nástupci přeji hodně úspěchů a věřím, že ČT bude ve své roli klíčového veřejnoprávního média pokračovat,“ řekl Souček po hlasování.

Uvedl, že rozhodnutí rady respektuje, ale s důvody nesouhlasí, nezakládají se podle něj na pravdě. Ředitelé velkých firem se odvolávají v době špatných výsledků nebo defraudace, což podle něj není jeho případ. „Nemohu se smířit s výtkami z března a i v dnešních výtkách je řada věcí, které se neshodují se skutečností,“ uvedl.

Při jeho odvolání podle něj hrálo u každého radního roli něco jiného. Zopakoval, že mu někteří radní vyhrožovali a že vše z jejich výhrůžné komunikace se naplnilo. Výhrůžky se týkaly vymáhání odškodného za nezákonné odvolání dozorčí komise radou v roce 2020. Zároveň označil za slabé místo výběru, že radní, kteří se mu pokusili vyhrožovat, budou v radě sedět i při volbě nového ředitele. „Situace s odškodněním se nevyřešila odvoláním generálního ředitele,“ řekl.

Souček do funkce nastoupil v říjnu 2023. Před tím ve výběrovém řízení porazil nejdéle sloužícího generálního ředitele Petra Dvořáka.

