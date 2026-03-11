Bonus až 200 tisíc. Jednání ve Škodovce končí
Škoda Auto uzavřela kolektivní vyjednávání na letošní rok. Mzdový tarif vyroste od dubna o tři procenta. Variabilní bonus za loňský rok, který zaměstnanci dostanou v květnu, je 120 tisíc korun. Kromě něj odbory vyjednaly i jednorázovou odměnu ve výši 20 tisíc korun.
Škoda Auto zvýší od dubna mzdové tarify o tři procenta. Vedle toho dostanou zaměstnanci automobilky v květnu 120 tisíc korun za výsledky roku 2025 a jednorázovou odměnu 20 tisíc korun, tedy celkem 140 tisíc korun. Automobilka uzavřela mzdové kolektivní vyjednávání s odbory. Informovala o tom dnes v dopise zaměstnancům.
Celkem Škoda Auto vyplatí zaměstnancům s plným nárokem v průběhu roku na zaručeném a variabilním bonusu a dohodnuté jednorázové platbě v průměru téměř 200 tisíc korun.
Škoda Auto, která je součástí německého koncernu Volkswagen, v Česku zaměstnává zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních. Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců mimo management loni činil 81 691 korun, zahrnuje tarifní mzdu, bonusy, náhrady i příplatky.
Odbory vyjednaly také jednorázový přípis 10 tisíc bodů do zaměstnaneckého benefitního systému, který se uskuteční v dubnovém výplatním termínu. Mezi další vyjednané zaměstnanecké benefity a bonusy patří navýšení rozpočtu pro osobní ohodnocení o 0,7 procenta na celkovou průměrnou rozpočtovanou částku 16 procent tarifů platných od dubna, zvýšení příspěvku na doplňkové penzijní spoření na 2000 korun měsíčně nebo navýšení příplatku pro instruktory praxe na 25 korun za hodinu. Zaměstnancům, kteří nesplnili podmínky pro výplatu variabilního bonusu a čerpají mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou nebo neplacené volno do čtyř let věku dítěte, připíše společnost v květnu 70 tisíc bodů do benefitního systému. Od září bude zvýšena také odměna za absolvovanou provozní praxi pro žáky Škoda Auto středního odborného učiliště o 25 korun na 75 korun za hodinu.
Společnost a odbory v dopise zaměstnancům uvedly, že automobilka prochází největší transformací v historii automobilového průmyslu, která se vyznačuje rostoucí konkurencí na automobilovém trhu, přechodem k elektromobilitě i změnami v evropské legislativě. Uzavřená dohoda podle nich posiluje stabilitu pracovních podmínek a přináší zaměstnancům mimořádně atraktivní systém odměňování a benefitů. „Všechny naše společné kroky, flexibilita a nákladová kázeň, zajistí stabilní zaměstnanost bez obav z hromadného propouštění,“ stojí v dopise.
Škoda Auto loni celosvětově vyrobila pře milion vozů, meziročně o 15 procent víc.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.