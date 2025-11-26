Boeing získal obří armádní deal

Boeing si připisuje další vítězství na zbrojním trhu. Americká armáda firmě přiklepla zakázky v hodnotě 7,2 miliardy dolarů, které zahrnují nejnovější verze helikoptér Apache i tankovací letouny KC-46A.
Americká společnost Boeing získala od armády USA zakázky za asi 7,2 miliardy dolarů (150 miliard korun), jejich součástí jsou útočné helikoptéry Apache AH-64E a tankovací letouny KC-46A Pegasus. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters.
Zhruba 4,7 miliardy dolarů půjde na pořízení nových vrtulníků Apache, výcvik a příslušenství. Dalších asi 2,47 miliardy dolarů podle prohlášení Boeingu je určeno na nákup dodatečných 15 tankovacích letounů KC-46A Pegasus.
Americké letectvo od roku 2019 převzalo 98 zmíněných tankovacích letounů.
Ruské válečné cíle se přetavily do podoby amerického mírového plánu, píše Pařík
Mírový návrh ve skutečnosti přibližuje Ukrajinu k části jejího nejhoršího scénáře, jen bez bojů. Pro zemi není rozdíl mezi dohodou a nejhorší alternativou dostatečný, píše v komentáři vyjednavač Radim Pařík a rozebírá situaci z hlediska strategického vyjednávání.
Letos na podzim se tuzemské bankovní novinky nejčastěji týkaly investování a také vylepšování či nastavování internetového a mobilního bankovnictví. Podívejte se, zda vám neunikly ty nejzajímavější novinky na bankovním trhu.
Nejvíce podzimních novinek z dílny českých bank se letos týkalo světa investic. Většina tuzemských bank tak pro drobné investory připravila nebo v nejbližší době chystá představit alespoň jednu novou vychytávku, která se investic týká.
Klienti Air Bank například získali hned dvě investiční novinky. První byl Investiční pomocník v aplikaci chytrého telefonu, který má klientům pomáhat při orientaci v nabídce investičních služeb. Současně u vybraných investic poskytne i detailnější informace, aby se mohli lépe rozhodovat, zda a jak investovat. Druhou novinkou od Air Bank byla možnost investování do firem ze skupiny PPF. Klienti banky měli poprvé v nabídce i dluhopisy TV Nova s nominální hodnotou 10 tisíc korun a pevnou úrokovou sazbou 5,40 procenta se splatností čtyř let. „Zájem klientů překonal naše očekávání a potvrdil, že investoři jsou připraveni využívat moderní digitální nástroje pro správu svých peněz. Přibližně 70 procent klientů nakoupilo dluhopisy přes mobilní aplikaci, dalších 20 procent prostřednictvím internetového bankovnictví. Nákupy na pobočkách přinesly 10 procent objednávek,“ uvádí k investiční novince zástupce mluvčí banky Michal Kuzmiak.
Také Česká spořitelna stále cílí na investující klienty. Na přelomu roku se jim chystá představit nový, jednodušší ceník pro investování. „Snížíme poplatky za nákup a prodej akcií, burzovně obchodovaných fondů (ETF) a podobných investičních produktů – například ETC a certifikátů,“ vypočítává mluvčí banky Lukáš Kropík. Spořitelna pak ještě podle něj rozjela kampaň na založení majetkového účtu s pravidelnou investicí pro děti, což může být podle Kropíka například penzijko. „Pokud rodiče založí nový produkt, mohou pro své dítě získat částku 1000 korun,“ dodává Kropík. A novou investiční aplikaci Smartbroker se chystá na trh v nejbližší budoucnosti uvést také Fio banka.
ČSOB sice aktuálně nemá novinky ze světa investic, ale investování zvýhodňuje v rámci podpory aktivních klientů, na které se v poslední době nejvíce zaměřila. Odměňuje je za aktivitu výhodnější sazbou na spořicím účtu, dvěma procenty k pravidelné investici za rok, kreditem na poplatky u společnosti Patria, finančními bonusy u penzijka či stavebka, nebo i slevou na sazbu u hypotéky či půjčky. Případně jim také dává časově omezené pojistky zdarma u své pojišťovny.
Investiční novinka od Komerční banky je pro změnu produktová a jedná se o nový akciový fond „Fond CPR Invest – Europe Defense“, který je zaměřený na obranu EU. Raiffeisenbank pro změnu zavedla v investiční aplikaci EDI rovnou investiční poradenství.
Poslední z investičních novinek pak na podzim představila také UniCredit Bank, která přišla se svou novou službou Duet Plus spojující výhody termínovaného vkladu a investic do fondů. Kdo chce například získat garantovaný úrok 7 procent na 6 měsíců, musí si polovinu peněz vložit na šestiměsíční termínovaný vklad a druhou polovinu investovat do vybraných fondů podle vlastních preferencí. „I v rámci Duet Plus lze investici do fondů kdykoli zrušit, takže v případě potřeby má klient peníze rychle k dispozici,“ doplňuje mluvčí banky Petr Plocek.
Hrátky s bankovnictvím
Klienti si také musí stále častěji zvykat, že se jim v bankovních aplikacích pro smartphony neustále něco mění či přenastavuje. Banky kvůli svým aktualizacím čas od času celé bankovnictví znepřístupňují, aby mohli jejich programátoři vše nastavit. To se naštěstí děje většinou o víkendu a přes noc, pokud se zrovna nejedná o nastavení nové verze bankovnictví, které trvá připravit déle.
Zbrusu nové bankovnictví Creditas One tak během letošního podzimu představila například Banka Creditas. Nemají jej však k dispozici všichni její klienti, protože banka je bude převádět postupně v průběhu příštího roku. Velké hrátky s bankovnictvím i nadále provozuje ve svém KB+ také Komerční banka, která během podzimu do aplikace instalovala přes dvacet novinek a vylepšení funkcionalit.
Speciální novinku do svého bankovnictví nainstalovala pro klienty rovněž Raiffeisenbank. Jedná se o InfoZónu, kde mohou klienti získat relevantní informace ze světa financí a dění v bance. Nově také mohou ve svém bankovnictví klienti Raiffeisenbank vidět přehled pojištění u Uniqa pojišťovny nebo si z něj nastavovat widgety na obrazovce smartphonu.
Další podzimní bankovní novinky, které stojí za zmínku:
Air Bank
Zrušení poplatku za vedení běžného účtu a možnost mít až 10 účtů bez poplatku.
Redesign mobilní aplikace.
Banka Creditas
Technologické sjednocení banky Creditas s Divizí Max.
Spuštění nového bankovnictví Creditas One.
Česká spořitelna
Spuštění první nonstop pobočky Future Lab na pražské Národní třídě, kde radí klientům i avataři.
Ostrý start služby Vklad na kartu a zdvojnásobení počtu vkladomatů na hotovost.
Vylepšení voicebota v bankovnictví o technologii OpenAI, klienti si s ním tak mohou například naplánovat schůzku s bankéřem.
Nový bezpečnostní prvek v bankovnictví George, který klienty upozorňuje na podvodné transakce dříve, než je potvrdí.
ČSOB
Další podzimní akce banky cílí primárně na aktivní klienty. V rámci akce Vánoční losovačka chce přimět klienty, aby používali platební karty minimálně pětkrát týdně. Za to bude banka losovat až do Vánoc týdně vždy 500 výherců bonusu 5 tisíc korun.
Fio banka
Zbrusu novou službu – ověřování jména příjemce u SEPA plateb – představila Fio banka v říjnu, tedy o dva roky dříve, než to bude v Česku pro všechny banky povinné. „Tato novinka pomáhá předejít chybám i podvodům. Před odesláním platby totiž systém automaticky zkontroluje, jestli jméno příjemce odpovídá číslu účtu. Pokud něco nesedí, klient dostane upozornění a může platbu včas opravit nebo zrušit,“ vysvětluje mluvčí banky Karel Kopeček.
mBank
Uvedla na trh dva nové spořicí účty bez limitů vkladu: mSpořicí účet Plus s vyšší sazbou pro aktivní klienty a mSpořicí účet bez dalších podmínek.
Společně se značkou Niceboy představila chytrý prsten Niceboy ONE Ultra, který kombinuje bezkontaktní placení (NFC) a sledování zdraví (měření srdečního tepu, okysličení krve, krevního tlaku, spánku, tělesné teploty, kroků, kalorií a stresu; podporuje přes 150 sportovních aktivit).
Partners Banka
Spustila akci Member-Get-Member, díky níž získá stávající i nový klient mimořádně výhodnou úrokovou sazbu na spořicím účtu za doporučení nového klienta.
Do konce roku plánuje představit vychytávku Chytrá rezerva, která klientům umožní „spořit při placení“, protože každá karetní transakce se zaokrouhlí a rozdíl se automaticky připíše na spořicí účet.
Na leden banka chystá spuštění multiměnových účtů s výhodnými kurzy realizovanými přes bankovní směnárnu bez poplatku.
Raiffeisenbank
InfoZóna v mobilním bankovnictví, přehled pojištění u Uniqa, widgety, možnost vystavení potvrzení o realizované transakci a investiční poradenství v EDI aplikaci.
V nejbližší době nabídne také možnost online založení účtu pro děti do 18 let prostřednictvím mobilní aplikace.
Trinity Bank
U Lepší Půjčky byl navýšen limit garance sazby 3,99 % z 1,2 milionu na 1,5 milionu.
Banka rovněž získala titul nejlevnějšího spotřebitelského úvěru podle Indexu odpovědného úvěrování organizace Člověk v tísni.
Pozn. red. Majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
Bankovní pobočky, které inspirují: vítězové soutěže VISA Bank Branch of the Year za 3. kvartál 2025
Bankovní pobočky už dávno nejsou jen místem, kde se vyřizují transakce. Stávají se prostorem pro osobní poradenství, budování důvěry a hledání individuálních řešení, která digitální kanály samy nenahradí. Soutěž VISA Bank Branch of the Year 2025 ukazuje, jak české banky dokážou spojit moderní technologie s lidským přístupem a oceněné pobočky třetího čtvrtletí to jasně potvrzují.
Mladí lidé v Česku mají zájem o investice a touží po finanční nezávislosti a zajištění na budoucnost. Ačkoliv přejímají částečně i způsob života svých rodičů, v investicích jsou odvážnější a mají jiné priority. Vyplývá to z reprezentativních průzkumů v generaci Z a mezi lidmi nad 45 let, které realizovala agentura Ipsos pro společnost Broker Consulting a Air Bank.
O generaci Z, tedy o mladých lidech do 30 let, se často dost pochybuje. Říká se, že jde o slabou generaci takzvaných sněhových vloček. Z průzkumů, které byly v posledních týdnech zveřejněny o finančním chování této generace, však mladí lidé vycházejí úplně jinak. Jak tuto generaci vidí šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který se účastnil debaty k jednomu z těchto průzkumů, a co v tomto ohledu očekává od nové vlády?
Výnosy českých dolarových milionářů z akcií letos poprvé převýšily jejich příjmy z podnikání. Akcie vynesly nejvíce peněz polovině z nich, před pěti lety to bylo 31 procent. Příjmy z podnikání byly hlavní u 41 procent bohatých, proti 64 procentům v roce 2020. Vyplývá to z výsledků průzkumu J&T Banky mezi 318 Čechy, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů, tedy asi 21 milionů korun. V ČR je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů.
Čeští i slovenští dolaroví milionáři za sebou podle autorů průzkumu mají rekordně úspěšný rok a do budoucna hledí ještě optimističtěji než loni. „Letošní rok byl po relativně dlouhém období poznamenaném pandemií, energetickou krizi a inflační vlnou první, o kterém by se dalo hovořit jako o standardním. Ohledně budoucího makroekonomického vývoje v Česku panuje optimistická nálada,“ uvedl ekonom J&T Banky Adam Ruschka.
„Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou z větší části první generací bohatých. Nezískali svůj majetek dědictvím, ale prací a dlouhodobým podnikáním. Nyní ale postupně mění své návyky, kdy se od každodenního řízení byznysu přesouvají k aktivnímu investování,“ doplnil manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.
Lukáš Kovanda: Není kam utéct. Fialova vláda musí opravit rozpočet, i když je v demisi
Předložení návrhu rozpočtu na další rok je klíčovou povinností každé české vlády. Daňoví poplatníci si ji za to platí. Za to, aby rozpočtovala užití jejich vybraných daní a odvodů. Momentálně, jako vždy, má Česko jen jednu vládu. Tu Fialovu. Žádné dvojvládí neexistovalo, neexistuje a existovat nebude. I když je Fialova vláda v demisi, stále vládne. A stále tak má povinnost předložit návrh rozpočtu na rok 2026.
S příchodem další generace bohatých a s tím, jak současná generace postupně opouští operativní řízení firem, lze podle něj očekávat, že posun od podnikatelů k investorům bude sílit. Navíc podle Koděry část podnikatelů, kteří předávají nebo prodávají své firmy, získává výrazné přebytky kapitálu a hledá nové způsoby jeho zhodnocení.
K růstu bohatství českých dolarových milionářů letos poprvé nejvíce přispěly akcie, které tak podle průzkumu předstihly příjmy z podnikání a zaměstnání s 41 procenty. Následují investiční nemovitosti se 37 procenty, jejichž význam po dvou letech opět roste, a dluhopisy s 34 procenty.
Bydlení opět zdraží? Nová evropská směrnice vyžaduje masivní prostory pro kola, zaznívá kritika
Nová pravidla pro bytovou výstavbu přinášejí povinnost vybudovat ke každému bytu v novostavbách či při rozsáhlých rekonstrukcích dvě parkovací místa pro jízdní kola. Vyplývá to z transpozice evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EU) 2024/1275 do české vyhlášky č. 146/2024 Sb. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) může tento požadavek výrazně prodražit pořízení nových bytů – a to bez ohledu na jejich velikost či skutečné potřeby obyvatel.
Do popředí zájmu se podle průzkumu dostává soukromý kapitál, tedy private equity, s 24 procenty, který zažívá mezi bohatými výrazný meziroční nárůst zájmu i důvěry. V roce 2026 očekávají, že to bude patřit k nejatraktivnějším částem jejich portfolií. Přibližně polovina dolarových milionářů dnes volí private equity jako investici, od které v příštích 12 měsících očekávají nejzajímavější zhodnocení.
Tuzemští dolaroví milionáři se ve svém profilu blíží zahraničním. Nejpočetnější skupinu tvoří ekonomicky aktivní muži ve středním až pozdějším věku, převážně podnikatelé a majitelé firem. Postupně však přibývá i vysoce postavených manažerů. Stále častěji se mezi nimi objevují i mladší podnikatelé a nástupníci, kteří budou svou roli v této skupině posilovat. S mezigeneračním předáváním firem a majetku roste i podíl žen, zejména vdov a dcer, které přebírají správu rodinného jmění.
Související
