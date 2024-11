Akcie Tesly jedou bomby. Vyskočily až o 15 procent

Akcie Tesly těží z vítězství Donalda Trumpa v boji o Bílý dům. Ve středu dopoledne přidávaly i 15 procent. Šéf Tesly Elon Musk, velký podporovatel Trumpovy kampaně, má o znovuzvolené hlavy státu přislíbeno místo ve vládě. Má řídit komisi pro její efektivitu. Musk již dříve sebevědomě tvrdil, že by mohl ušetřit z amerického federálního rozpočtu nejméně dva biliony dolarů.

Ve středu dopledne, kdy už začalo být jasné, že Donald Trump bude příštím prezidentem Spojených států, akcie Tesly v předobchodní fázi vykazovaly hned dvouciferný růst.

Musk, který se Trumpa dlouhodobě veřejně zastává na sociální síti X a minulý měsíc věnoval téměř 75 milionů dolarů na Trumpovu kampaň, bohatne. A pokud Trump dostojí svým slibům, čeká ho i úkol ve vládě, konkrétně má šéfovat rozpočtové komisi. Během svého projevu na Trumpově shromáždění v Madison Square Garden koncem října majitel SpaceX řekl, že by v této funkci mohl z federálního rozpočtu škrtnout 2 biliony dolarů.

Muskův extrémně ambíciózní a úsporný plán by si vyžádal výrazné škrty v nárokových programech, jako je sociální zabezpečení, Medicare, Medicaid a dávky pro veterány.

„Vašimi penězi se plýtvá a oddělení pro vládní efektivitu to napraví,“ řekl Musk na shromáždění. „Dostaneme vládu z vašich zad a z vaší peněženky,“ dodal.

