Apple vyrobí nové iPhony v Indii. Chce nabourat nadvládu nevyzpytatelné Číny

Indie se stane ještě významnější zemí v technologické revoluci. Kvůli prohlubujícím se problémům s dodávkami z Číny se Apple rozhodl výrazně navýšit množství iPhonů vyrobených právě v Indii. Telefony se však na trh dostanou později než ty čínské, píše Bloomberg.

Až si na podzim ponesete domů nejnovější iPhone, schválně se podívejte, kde byl vyroben. Namísto tradičního Made in China Assembled in Taiwan možná najdete něco jiného. Konkrétně Made in India. Podle agentury Bloomberg se totiž klíčový subdodavatel Applu Foxconn rozhodl radikálně proměnit své dodavatele a významnou část nejnovějších iPhonů 14 si nechá vyrobit právě v Indii.

Důvodem jsou nekončící problémy s protipandemickými opatřeními v kontinentální Číně, které kromě výroby nabourávají také například chod přístavů a celkově prodlužují dodací lhůty zboží.

Má to však jeden háček. Podle Bloombergu tah Foxconnu sice naznačuje, že se Indie technologicky dotahuje na Čínu, zatím ji však nedotáhla.

„Kvůli tomu nejnovější iPhony budou z Indie dodány nejdříve ve druhé polovině října a spíše v listopadu,“ uvádějí Sankalp Phartiyal Saritha Rai z Bloomnergu. Hlavním problémem přitom podle nich jsou požadavky Applu na bezpečnost a ochranu duševního vlastnictví, s jejichž naplněním může mít Indie problémy.

Apple Watch z Vietnamu

A není to zdaleka jediná změna. Dodavatelé americké společnosti Apple jednají o plánu, že začnou vyrábět hodinky Apple Watch a notebooky MacBook ve Vietnamu. S odvoláním na informované zdroje to před týdnem napsal japonský list Nikkei Asia. Čínský dodavatel společnosti Apple Luxshare Precision Industry a tchajwanská společnost Foxconn zahájili zkušební výrobu hodinek Apple Watch v severním Vietnamu, napsal Nikkei.

Společnost Apple požádala dodavatele, aby ve Vietnamu zřídili zkušební výrobní linku pro notebooky MacBook, napsal japonský list. Dodal, že přesun hromadné výroby do země se zpomalil vlivem pandemické situace a také proto, že výroba notebooků si žádá rozsáhlejší dodavatelský řetězec.

Kdy bude nový iPhone

Společnost Apple vydává nové telefony Apple každý rok a představuje je vždy na své podzimní konferenci. Letos by se podle Bloombergu měla konat v prvním možném termínu, tedy 7. září. Reálné uvedení do prodeje pak je ještě předmětem spekulací, nicméně podle Marka Gurmana z Bloombergu, jehož informace se většinou potvrdí, se hlavní maloobchodní hráči připravují na 16. září. V pandemických letech se přitom zveřejnění novinek i jejich uvedení na trh výrazně protáhlo kvůli narušeným dodavatelským řetězcům.

Kromě nového telefonu Apple pravděpodobně představí ještě nové počítače Mac, nové tablety iPad a také novou verzi hodinek včetně očekávané Pro verze pro náročné uživatele.

V současnosti představují prodeje iPhonů více než polovinu tržeb Applu, služby včetně prodeje aplikací nebo streamovací služby Apple TV+ tvoří 18,7 procenta příjmů.

