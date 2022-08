Bigtechy v krizi. Už i Apple propouští

Americká společnost Apple minulý týden propustila zhruba stovku smluvních náborářů. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg, která tento krok dává do souvislosti se snahou firmy omezit výdaje i nabírání zaměstnanců. Škrty podle ní ilustrují, že ve společnosti dochází k útlumu.

Propuštěným náborářům společnost sdělila, že k úsporám vedly změny v aktuálních obchodních potřebách Applu. Bloomberg už minulý měsíc napsal, že Apple coby nejhodnotnější firma světa zpomaluje nábor. Šéf podniku Tim Cook při konferenčního hovoru k výsledkům hospodaření za uplynulé čtvrtletí mimo jiné uvedl, že společnost bude ve svých výdajích uvážlivější.

„Věříme, že budeme investovat i v době poklesu,” řekl Cook analytikům. „A tak budeme i nadále najímat lidi a investovat do různých oblastí, ale nyní to děláme uvážlivěji, protože si uvědomujeme realitu prostředí,” dodal.

Apple není jediný, kdo propouští

Apple si stále ponechává náboráře, které zaměstnává na plný úvazek. Zároveň nepropustil všechny ty smluvní. Mluvčí společnosti odmítl rozhodnutí komentovat.

Propouštění v této technologické společnosti, která zaměstnává více než 150 tisíc lidí, považuje Bloomberg za neobvyklé. Agentura ale zároveň připomíná, že v posledních měsících se k rušení pracovních míst uchýlily i další firmy z odvětví, například Meta Platforms, Tesla, Microsoft, Amazon či Oracle.

Propuštění smluvní náboráři Applu se dozvěděli, že budou po dobu dvou týdnů dostávat mzdu a využívat zdravotnických benefitů. Při propouštění jim firma zablokovala zaměstnanecké průkazy a uvědomila je, že pokud chtějí zpět své věci, musejí poslat e-mailem jejich seznam. Náboráře Apple propustil v mnoha regionech, včetně kanceláří společnosti Apple v americkém státě Texas či v Singapuru.

Stejně jako mnoho dalších firem i společnost Apple zaměstnává smluvní pracovníky pro úkoly, jako je technická podpora a zákaznický servis. Smluvní partnery využívá také pro lokalizaci produktů a zlepšování služeb aplikace Mapy. Smluvní pracovníci obvykle dostávají méně výhod než zaměstnanci na plný úvazek a jsou vůči zaměstnavateli méně chráněni.

