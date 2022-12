Stát tiše přihlíží katastrofě. Češi tloustnou a cukrovku bude brzy mít 1,3 milionu z nás

Nezdravý životní styl, alkohol a tloustnutí populace může za rychle rostoucím přírůstku lidí s cukrovkou druhého typu. Dnes jich je přes milion, do osmi let jejich počet vzroste na 1,3 milionu. Nejohroženější skupinou jsou přitom senioři.

Diabetiků v ČR přibývá asi 30 tisíc každý rok, cukrovku má každý třetí senior nad 65 let. Lékaři čekají další zhoršení, protože Češi tloustnou a málo se hýbou. Pacientům, kteří zhubnou, se ale nemoc může zlepšit natolik, že ji nemusí vůbec léčit. V tiskové zprávě k Jihočeskému diabetologickému dni to uvedl vedoucí diabetologického centra Nemocnice České Budějovice Ondřej Vrtal.

V současné době je diabetiků v tuzemsku více než milion, podle odhadů do roku 2030 vroste jejich počet na téměř 1,3 milionu. „Situace se dlouhodobě nevyvíjí vůbec dobře. Lidé tloustnou, s čímž souvisí přírůstek pacientů s cukrovkou druhého typu a s tím spojených přidružených onemocnění,“ uvedl Vrtal.

Pacientů přibývá zejména kvůli špatné životosprávě. „Málo se hýbeme, máme velkou spotřebu vysoce energetických jídel, alkoholu, hlavně piva,“ popsal. Cukrovka samotná zpočátku nebolí a nemá žádné výrazné příznaky, dlouhodobě ale poškozuje srdce a cévy, ohrožuje ledviny a škodí nervům, které zejména v nohách odumírají.

Cukrovka je příčinou slepoty

„Diabetici mají výrazně vyšší riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody a na tyto komplikace také častěji umírají. Cukrovka je v Česku nejčastější důvod slepoty, potřeby dialýzy v důsledku selhání ledvin nebo neúrazové amputace dolní končetiny u takzvané diabetické nohy," doplnil.

Pacienti ale podle lékařů často odmítají na svém životním stylu cokoliv měnit. „Přitom pokud by se začali hýbat, jedli zdravěji a zhubli, často diabetes vůbec nemusíme řešit. Řada pacientů také zanedbává prevenci u praktického lékaře, a tak o své cukrovce dlouho ani neví,“ uvedl. Při mírnějším diabetu stačí podle odborníků jen úprava stravy, později jsou nutné léky nebo injekční podávání inzulinu. Vyléčit nemoc ale úplně nelze, jen mírnit její postup.

Pozor na poškození ledvin

Pokud se pacienti neléčí správně, může jim cukrovka poškodit i ledviny. Potom musí docházet několikrát týdně do zdravotnického zařízení na dialýzu nebo postoupit transplantaci. Úspěšnější je od živých dárců, kterým pak zůstává ledvina jen jedna, těch je ale podle lékařů nedostatek. V posledních letech podle statistiky Koordinačního střediska transplantací transplantují ledvinu 450 až 510 pacientům každý rok, letos do konce listopadu jich bylo 478 a 36 od žijících dárců.

Pacientům s cukrovkou prvního typu, která se objevuje většinou v mladém věku a nesouvisí s nezdravým životním stylem, lékaři v při transplantaci ledviny v ideálním případě transplantují také slinivku.

„Abychom zabránili riziku, že ta nefungující, kvůli níž má pacient cukrovku, poškodí i darovanou ledvinu. Transplantace je v tomto případě výhodnější než zatížení dialýzou. Bez přijetí cizího orgánu by musel pacient strávit na dialýze v nemocnici třikrát týdně pět hodin,“ vysvětlil.

Ročně novou ledvinu i slinivku dostane v průměru 36 pacientů. „Musíme vyloučit infekce, problémy se srdcem nebo onkologické onemocnění. Cílem je, aby pacient k transplantaci přistupoval v co možná nejlepším zdravotním stavu a ideálně ještě předtím, než podstoupí dialýzu,“ popsala Radomíra Kožnarová z Centra diabetologie IKEM, kde lékaři slinivky transplantují jako jediné pracoviště v ČR. Dárce se většinou najde do roku, v současné době jich čeká 54.

